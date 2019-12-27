В преддверии Нового года 20 активистов волонтерского центра ПГУАС поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.
Волонтеры посетили 12 человек, вручили им сладкие подарки и открытки от университета. Среди ветеранов были прежние преподаватели ПГУАС.
«Многие интересуются студенческой жизнью, а есть те, которые передают через нас приветы своим коллегам, администрации. Например, Александр Митрофанов преподавал у нас в вузе, а его сын учился в ПГУАС», - рассказала руководитель волонтерского центра Кристина Громова.
На протяжении всего года добровольцы поддерживают связь с ветеранами. Они поздравляют их с 9 Мая, Днем защитника Отечества, Международным женским днем и Новым годом.
«Один ветеран, которого мы навещали в прошлом году, ушел из жизни. И очень грустно, что вот только недавно мы созванивались и общались с этим человеком, а его уже нет с нами. Я говорю про Нину Шибанову, она была очень приветливой и жизнерадостной женщиной», - вспомнила Кристина.
По мнению Кристины, ветераны очень ценят внимание. Так они чувствуют, что про них не забывают и они нужны молодому поколению.