27.12.2019 | 15:27

В преддверии Нового года 20 активистов волонтерского центра ПГУАС поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Волонтеры посетили 12 человек, вручили им сладкие подарки и открытки от университета. Среди ветеранов были прежние преподаватели ПГУАС.

«Многие интересуются студенческой жизнью, а есть те, которые передают через нас приветы своим коллегам, администрации. Например, Александр Митрофанов преподавал у нас в вузе, а его сын учился в ПГУАС», - рассказала руководитель волонтерского центра Кристина Громова.

На протяжении всего года добровольцы поддерживают связь с ветеранами. Они поздравляют их с 9 Мая, Днем защитника Отечества, Международным женским днем и Новым годом.

«Один ветеран, которого мы навещали в прошлом году, ушел из жизни. И очень грустно, что вот только недавно мы созванивались и общались с этим человеком, а его уже нет с нами. Я говорю про Нину Шибанову, она была очень приветливой и жизнерадостной женщиной», - вспомнила Кристина.

По мнению Кристины, ветераны очень ценят внимание. Так они чувствуют, что про них не забывают и они нужны молодому поколению.