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Общество | В Пензе на губернаторском балу подвели итоги года

27.12.2019|19:05
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Кто не работал, тому не место за празднично накрытыми столами. По крайней мере, получить приглашение на губернаторский бал не выйдет. В киноконцертном зале «Пенза» собрались те, кто плодотворным трудом в уходящем году заслужил право называться лучшим в своей сфере.

«В этом зале - ветераны, руководители предприятий, рабочие, руководители сельхозхозяйств, наша сегодняшняя прекрасная молодежь, которая прославила Пензенскую область своими достижениями, своей работой, своими успехами», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

2019-й был непростым. Однако, несмотря на трудности, по многим показателям регион вошел в число лидеров не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по России. Хороших показателей добились промышленники и аграрии, неплохо провели уходящий год и представители отрасли культуры.

«В первую очередь - юбилей Пензенской области. Вся культура работала на эту юбилейную дату, и основным нашим региональным фестивалем был «Пою тебе, мой Сурский край!», который проходил в течение всего года. Мы выявляли лучшие районы, муниципальные образования, и в день рождения Пензенской области в 2020 году выберем лучших и наградим по достоинству», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В качестве поощрения за хорошую работу, кроме богато накрытых столов, виновникам торжества подарили концерт лучших творческих коллектив области.

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Гость|27.12.2019 19:19|

НЕ ХОЖУ Я БОЛЬШЕ НА ЭТИ БАЛЫ!ЗАБЕРЕМЕНЕЛА Я ТАМ"!

Гость|27.12.2019 19:28|

penzainform.ru писал(a):

«В этом зале - ветераны, руководители предприятий, рабочие, руководители сельхозхозяйств, наша сегодняшняя прекрасная молодежь, которая прославила Пензенскую область своими достижениями, своей работой, своими успехами», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
У меня один вопрос:"Именно ты как там оказался?Начали награждать за обещания?"

Гость|27.12.2019 19:44|

Бал,Ростова,Ржевский.

Что то мне это напоминает..........

Гость|27.12.2019 19:47|

И как не крути,а вражья сила взяла верх.

Всё Французам и правоверным принадлежит.

Гость|27.12.2019 19:54|

Клоака. Демон предводитель, шавки толстомордые рядом, пьют, закусывают, дипломы получают.

Гость|27.12.2019 19:57|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«В этом зале - ветераны, руководители предприятий, рабочие, руководители сельхозхозяйств, наша сегодняшняя прекрасная молодежь, которая прославила Пензенскую область своими достижениями, своей работой, своими успехами», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
У меня один вопрос:"Именно ты как там оказался?Начали награждать за обещания?"
Белозерцев не работал, не работает, а только празднует каждый день.

Имя: Гость
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