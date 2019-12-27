27.12.2019 | 19:05

Кто не работал, тому не место за празднично накрытыми столами. По крайней мере, получить приглашение на губернаторский бал не выйдет. В киноконцертном зале «Пенза» собрались те, кто плодотворным трудом в уходящем году заслужил право называться лучшим в своей сфере.

«В этом зале - ветераны, руководители предприятий, рабочие, руководители сельхозхозяйств, наша сегодняшняя прекрасная молодежь, которая прославила Пензенскую область своими достижениями, своей работой, своими успехами», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

2019-й был непростым. Однако, несмотря на трудности, по многим показателям регион вошел в число лидеров не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по России. Хороших показателей добились промышленники и аграрии, неплохо провели уходящий год и представители отрасли культуры.

«В первую очередь - юбилей Пензенской области. Вся культура работала на эту юбилейную дату, и основным нашим региональным фестивалем был «Пою тебе, мой Сурский край!», который проходил в течение всего года. Мы выявляли лучшие районы, муниципальные образования, и в день рождения Пензенской области в 2020 году выберем лучших и наградим по достоинству», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В качестве поощрения за хорошую работу, кроме богато накрытых столов, виновникам торжества подарили концерт лучших творческих коллектив области.