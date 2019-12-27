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Общество | Иван Белозерцев пообещал исполнить мечты троих пензенских детей

27.12.2019|08:31
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Губернатор Иван Белозерцев присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом глава региона рассказал в своем Instagram вечером в четверг, 26 декабря.

«Снял с Елки желаний в Кремле письма трех пензенских ребятишек. Все исполню!» - написал губернатор под фотографией, сделанной на фоне елки в одном из залов Кремля.

Что именно попросили дети, не уточняется.

Как сообщает «Газета.ru», в преддверии Нового года в Александровском зале Кремля установили девять новогодних деревьев (по одному на каждый федеральный округ и отдельную елку для федеральных чиновников). Ели украсили открытками в форме шаров, на которых написаны детские мечты.

Главная цель акции «Елка желаний» - исполнить мечты людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, граждан, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.

По условиям акции, все загаданное должно стать реальностью в течение 2020 года.

Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|27.12.2019 09:04|

"Министерство труда РФ парализовало работу чиновников половины страны. В 41 регионе госслужащие не заканчивают важные дела, а пишут заявления на имя работодателя. Речь идет о территориях, где губернаторы, заботясь о сотрудниках, перенесли рабочий день с 31 декабря (вторник) на 28 (суббота). Федеральное ведомство потребовало официально оформить согласие каждого служащего на перенос."

С новым годом!

Гость|27.12.2019 09:05|

Мечты внуков?

Гость|27.12.2019 09:08|

Снял с Елки желаний в Кремле письма трех пензенских ребятишек. Все исполню!

И так совпало

1желание Танк отреставрируйте

2 желание кораблики по Суре пустите

3желание тёплые остановки с мамой стоять холодно

Гость|27.12.2019 09:09|

Гость писал(a):

Гость|27.12.2019 09:04|

"Министерство труда РФ парализовало работу чиновников половины страны....

Бедняжки, и все то вы в работе. На завод вас сволочей надо, или в поле.

Гость|27.12.2019 09:12|

а Остальные, что, не дети что ли? - исполни Мечту тех деток, что в онкологии лежат и желательно всех деток!!! а то трех...и то наверное блатных каких нибудь

Гость|27.12.2019 09:14|

penzainform.ru писал(a):

Главная цель акции «Елка желаний» - исполнить мечты людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, граждан, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.
В нашей стране выгодно быть ущербным сирым или инвалидом тогда может быть на вас обратят внимание. Здоровым как быть где социальная программа? В нашем районе людей все меньше, при таких темпах лет через пять останется станционный разъезд как было до революции 1917 г. церковь и кабак.

Гость|27.12.2019 09:19|

penzainform.ru писал(a):

Главная цель акции «Елка желаний» - исполнить мечты людей с ограниченными возможностями,
Так бы и написали "Елка для инвалидов и обездоленных" остальным желания не исполняются. Все на подножный корм, в самозанятые. И стричь, стричь, стричь купоны.

Гость|27.12.2019 09:25|

penzainform.ru писал(a):

Главная цель акции «Елка желаний» - исполнить мечты людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, граждан, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.
Может вы будете лучше не эти "АКЦИИ" проводить а займётесь созданием нормального и ответственного государство для большинства населения РФ

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