27.12.2019 | 08:31

Губернатор Иван Белозерцев присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом глава региона рассказал в своем Instagram вечером в четверг, 26 декабря.

«Снял с Елки желаний в Кремле письма трех пензенских ребятишек. Все исполню!» - написал губернатор под фотографией, сделанной на фоне елки в одном из залов Кремля.

Что именно попросили дети, не уточняется.

Как сообщает «Газета.ru», в преддверии Нового года в Александровском зале Кремля установили девять новогодних деревьев (по одному на каждый федеральный округ и отдельную елку для федеральных чиновников). Ели украсили открытками в форме шаров, на которых написаны детские мечты.

Главная цель акции «Елка желаний» - исполнить мечты людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, граждан, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.

По условиям акции, все загаданное должно стать реальностью в течение 2020 года.