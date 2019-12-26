26.12.2019 | 18:34

Жительница Пензенской области не может выселить из дома бывшего мужа. Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой с просьбой о помощи во время личного приема.

На официальном сайте омбудсмена сообщается, что мать двоих детей состоит в разводе уже больше года. У экс-супруга нет собственной доли в их частном доме, он ведет хозяйство отдельно, однако выселяться не хочет.

При этом он постоянно угрожает физической расправой дочерям и бывшей жене.

Для того чтобы служители Фемиды приняли решение о выселении гражданина из частного дома, необходимо участие представителей органов опеки в судебном разбирательстве.

«Елена Столярова обратилась в органы опеки Железнодорожного района с соответствующей просьбой с целью защиты прав и интересов детей», - уточняется на сайте уполномоченного.