26.12.2019 | 18:22

48 самых талантливых и одаренных школьников Пензенской области вернулись с новогодней президентской елки. Праздничная история, в которую попали дети, - традиционно сказочная.

«Там были ребята, Маша и Петя, они искали Деда Мороза, чтобы отдать ему письмо, которое они написали всем классом, и одновременно попадали в какие-то ситуации и помогали друг другу. Кто-то помогал добрым поступком, кто-то - волшебством», - рассказала Аля Бураева.

После посещения праздничного представления у 6 000 школьников со всей страны было время на экскурсии.

«Мы гуляли по Кремлевскому дворцу, по Кремлю, нам показывали достопримечательности», - сообщил Глеб Стульников.

«Вся поездка мне понравилась. Понравилось, как нас встречала гостиница, в которой мы проживали: она нам приготовила небольшое представление. Мы ходили в цирк, было очень интересно, по мотивам «Кабы я была царица», - отметил Никита Липецкий.

Пензенских отличников ждут местные новогодние елки.