26.12.2019 | 12:48

Жительница Бессоновского района, с 1991 года работающая учителем в школе, не смогла с первого раза оформить досрочную пенсию.

Согласно законодательству, такая пенсия назначается независимо от возраста при наличии педагогического стажа не менее 25 лет. Однако комиссия пенсионного фонда отказала сельчанке в назначении государственного пособия, посчитав стаж женщины недостаточным. Оказалось, что сотрудники фонда исключили из специального стажа педагога периоды нахождения на курсах повышения квалификации.

Потенциальная пенсионерка подала иск. Суд принял ее сторону и счел необоснованным исключение из педстажа времени, потраченного ею на получение новых знаний, умений и навыков.

Учительница направлялась на курсы на основании приказов работодателя, в эти периоды за ней сохранялись место работы, должность и зарплата. Кроме того, для педагогических работников повышение квалификации является обязательным.

С учетом времени, проведенных на курсах, общий педагогический стаж сельчанки составил более 25 лет.

«Исковые требования педагога были удовлетворены в полном объеме. Суд признал незаконным отказ в назначении пенсии и обязал Пенсионный фонд назначить досрочную страховую пенсию в связи с педагогической деятельностью. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.