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Общество | В Бессоновском районе педагог через суд добилась досрочной пенсии

26.12.2019|12:48
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Жительница Бессоновского района, с 1991 года работающая учителем в школе, не смогла с первого раза оформить досрочную пенсию.

Согласно законодательству, такая пенсия назначается независимо от возраста при наличии педагогического стажа не менее 25 лет. Однако комиссия пенсионного фонда отказала сельчанке в назначении государственного пособия, посчитав стаж женщины недостаточным. Оказалось, что сотрудники фонда исключили из специального стажа педагога периоды нахождения на курсах повышения квалификации.

Потенциальная пенсионерка подала иск. Суд принял ее сторону и счел необоснованным исключение из педстажа времени, потраченного ею на получение новых знаний, умений и навыков.

Учительница направлялась на курсы на основании приказов работодателя, в эти периоды за ней сохранялись место работы, должность и зарплата. Кроме того, для педагогических работников повышение квалификации является обязательным.

С учетом времени, проведенных на курсах, общий педагогический стаж сельчанки составил более 25 лет.

«Исковые требования педагога были удовлетворены в полном объеме. Суд признал незаконным отказ в назначении пенсии и обязал Пенсионный фонд назначить досрочную страховую пенсию в связи с педагогической деятельностью. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Гость|26.12.2019 13:04|

Теперь подавать в суд на ПФР за моральный вред.

Гость|26.12.2019 13:15|

Обнищает пфр на целых 8000р.

Конечно не справедливо требовать с пфр пенсию тем более в судебном порядке вообще в голове не укладывается, в то время, когда рейтинг Единой России в - 8000 назначают пенсию человеку заслуженную. Деньги эти лучше в овшоры перекинуть.

Имя: Гость
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