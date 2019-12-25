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Общество | В церкви Иоанна Предтечи в Заречном установили колокола

25.12.2019|10:54
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На колокольню церкви Иоанна Предтечи в Заречном установили колокола. Чин освящения вместе с духовенством закрытого города совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Девять колоколов были отлиты из бронзы на московском заводе. Общий вес составляет почти полтонны. Самый маленький весит 5 кг, самый большой – 220 кг», - сообщили представители администрации Заречного.

Жители закрытого города пожертвовали средства на отливку колоколов за время Рождественского поста.

Сразу после освящения колокола подняли на колокольню. Их звон зареченцы должны услышать уже в ближайшие выходные.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость|25.12.2019 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Их звон зареченцы должны услышать уже в ближайшие выходные.
Теперь не поспишь спокойно, в Пензе слышно будет?

Гость|25.12.2019 11:05|

Теперь ни наркоманов,ни бешеных лосей не будет. Да и бабулек теперь мошенники не обманут,они деньги пожертвовали,нету денег.

Гость|25.12.2019 11:11|

Гость писал(a):

теперь мошенники не обманут,они деньги пожертвовали,
Мда, вор у вора дубину украл. Бабульки столбят место в "раю".

Гость|25.12.2019 11:27|

всех лосей распугают, идиоты!

Гость|25.12.2019 11:28|

трупославие пошло в наступление.

Постоянно строят новые мощехранилища и заманивают адептов в свою секту!

Имя: Гость
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