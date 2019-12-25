25.12.2019 | 10:54

На колокольню церкви Иоанна Предтечи в Заречном установили колокола. Чин освящения вместе с духовенством закрытого города совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Девять колоколов были отлиты из бронзы на московском заводе. Общий вес составляет почти полтонны. Самый маленький весит 5 кг, самый большой – 220 кг», - сообщили представители администрации Заречного.

Жители закрытого города пожертвовали средства на отливку колоколов за время Рождественского поста.

Сразу после освящения колокола подняли на колокольню. Их звон зареченцы должны услышать уже в ближайшие выходные.