25.12.2019 | 16:45

Уже в январе 2020-го пенсионерам добавят денег. У пожилых людей увеличится размер ежемесячных выплат.

«На 6,6%, и, опять же, отмечаю, что данная индексация превышает уровень инфляции. В результате средний размер страховой пенсии составит 14 374 рубля», - сообщил управляющий Пензенским отделением Пенсионного фонда России Михаил Буданов.

В местном отделении Пенсионного фонда страны рассказали об основных изменениях, которые вступят в силу в следующем году. Например, подрастет и материнский капитал - он составит 466 617 рублей. С 1 февраля 2020-го увеличится размер пособия на погребение. А кто-то из пензенцев сможет уйти на заслуженный отдых.

«Граждане, которые во втором полугодии 2019 года достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Возраст сопровождает необходимое количество лет страхового стажа (это 11), пенсионных коэффициентов должно быть 18,6», - пояснил Михаил Буданов.

Что касается выплаты пенсий в новогодние праздники, то деньги станут выдавать с 3 января по графику.