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Общество | В Пензе открылась уникальная выставка елочных игрушек

25.12.2019|16:05
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Сотни шаров, шишек и других новогодних украшений вошли в экспозицию уникальной выставки, открывшейся на базе областной станции юных туристов. Первыми в атмосферу праздника погрузились учащиеся школы № 47. Подрастающее поколение с любопытством разглядывало предметы, которые красовались на ветках вечнозеленых деревьев во времена их бабушек и дедушек.

«Выставка очень понравилась, все игрушки по-своему хороши. Кремлевские гиганты понравились особенно», - поделился школьник Даниил Савинкин.

Как и из чего создавались, каким событиям посвящались представленные экспонаты, школьникам рассказала педагог дополнительного образования Татьяна Скрипова. Женщина много лет собирала коллекцию игрушек, мишуры, гирлянд. Благодаря этой выставке можно проследить всю историю праздничных украшений с 30-х годов прошлого века до настоящего времени.

«Часть игрушек достается в сломанном виде, полуразбитые, научилась их реставрировать. Мы еще и мастера по бересте, поэтому к старине у нас свое отношение - «мы гордимся стариной, стала нам она родной». Все, что сделано раньше, сделано вот с такой любовью, с такой душой!» - пояснила автор выставки.

Познакомиться с коллекцией, узнать что-то новое и интересное, подержать в руках предметы старины приглашают всех желающих. Выставка «История страны в новогодней игрушке» будет работать до 14 января.

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