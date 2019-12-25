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Общество | Праздничные площадки в Пензе проверят кинологи

25.12.2019|18:56
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В правительстве области обсудили вопросы безопасности и антитеррора в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Только в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано около 160 массовых мероприятий, в которых примут участие почти 50 тысяч жителей и гостей города.

«Будет задействовано более 450 сотрудников полиции и национальной гвардии из числа наружных служб по плану использования сил и средств по обеспечению правопорядка на улицах и в общественных местах», - сообщил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Все праздничные площадки тщательно осмотрят на предмет наличия взрывчатых веществ специалисты с собаками. Особое внимание полицейские уделят транспортным средствам, включая и общественный.

По словам Анатолия Трыханова несколько мест, где собираются гулять люди, не соответствуют антитеррористическим нормативам.

«Например, сквер Дружбы, торговый центр «Центральный», торговый центр «Коллаж». В настоящее время к ним свободный подъезд автотранспорта, мы хотим меры принять, чтобы огородить», - пояснил он.

В преддверии новогодних праздников силовыми структурами проводятся полный комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы не допустить на территорию Пензенской области лиц, причастных или возможно причастных к террористическим атакам.

Тем временем сотрудники регионального управления МЧС тоже инспектируют места с массовым пребыванием людей.

«Проведены проверки в отношении 704 объектов указанной категории в 100% от общего их количества. В ходе проверок было выявлено 162 нарушения требований пожарной безопасности. В настоящий момент нарушения требований пожарной безопасности на указанных объектах устранены», - отметил врио начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

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Гость|25.12.2019 19:48|

Весело стало праздновать и подспудно думать: не взорвут, не подожгут, как бы живым с праздника вернуться?

Имя: Гость
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