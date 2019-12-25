25.12.2019 | 14:03

Пензячка Мария Львова-Белова больше не будет представлять область в Общественной палате РФ, в которой состояла с июня 2017 года. Ее полномочия прекращены в связи с подачей соответствующего заявления.

Об этом стало известно в среду, 25 декабря, из сообщения пресс-службы регионального правительства.

«В состав Общественной палаты Российской Федерации входят 168 человек, при этом 40 граждан утверждаются указом Президента России, 85 представителей региональных общественных палат, 43 представителя общероссийских общественных объединений», - уточнили в пресс-службе.

Мария Львова-Белова является исполнительным директором АНО «Квартал Луи» и автором нескольких проектов, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями.

В сентябре Львова-Белова прошла в Пензенскую городскую думу по итогам выборов, однако отказалась от депутатского мандата, попросив прощения у всех, кто голосовал за нее.

«Так случилось, что пройдя, всю предвыборную кампанию и рассчитывая и желая быть в думе, по целому ряду обстоятельств, я была вынуждена отказаться. Одно из них в том, что мое место сегодня, видимо не среди законодательного собратия и чиновников, от чьих заседаний, я честно говоря засыпаю. А здесь вместе с ребятами, на стройке, на конференциях, на проектах, потому что это реальное дело, реальное поле. Послевыборная обстановка в гордуме очень сложная. И я не готова биться в ущерб своей семье, своему делу. Кто-то обвинит меня в слабости и мягкости, но как ни парадоксально в этом моя сила! (орфография и пунктуация авторские. - Прим. ред.)», - написала она тогда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Место Марии Львовой-Беловой в Общественной палате РФ заняла Оксана Чубарь.