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Общество | Мария Львова-Белова вышла из состава Общественной палаты РФ

25.12.2019|14:03
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Пензячка Мария Львова-Белова больше не будет представлять область в Общественной палате РФ, в которой состояла с июня 2017 года. Ее полномочия прекращены в связи с подачей соответствующего заявления.

Об этом стало известно в среду, 25 декабря, из сообщения пресс-службы регионального правительства.

«В состав Общественной палаты Российской Федерации входят 168 человек, при этом 40 граждан утверждаются указом Президента России, 85 представителей региональных общественных палат, 43 представителя общероссийских общественных объединений», - уточнили в пресс-службе.

Мария Львова-Белова является исполнительным директором АНО «Квартал Луи» и автором нескольких проектов, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями.

В сентябре Львова-Белова прошла в Пензенскую городскую думу по итогам выборов, однако отказалась от депутатского мандата, попросив прощения у всех, кто голосовал за нее.

«Так случилось, что пройдя, всю предвыборную кампанию и рассчитывая и желая быть в думе, по целому ряду обстоятельств, я была вынуждена отказаться. Одно из них в том, что мое место сегодня, видимо не среди законодательного собратия и чиновников, от чьих заседаний, я честно говоря засыпаю. А здесь вместе с ребятами, на стройке, на конференциях, на проектах, потому что это реальное дело, реальное поле. Послевыборная обстановка в гордуме очень сложная. И я не готова биться в ущерб своей семье, своему делу. Кто-то обвинит меня в слабости и мягкости, но как ни парадоксально в этом моя сила! (орфография и пунктуация авторские. - Прим. ред.)», - написала она тогда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Место Марии Львовой-Беловой в Общественной палате РФ заняла Оксана Чубарь.

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Гость|25.12.2019 14:16|

Это очень печальная новость,я прям раздосадован и опечален.Невосполнимая потеря для сурского края.

Гость|25.12.2019 14:23|

penzainform.ru писал(a):

Мария Львова-Белова является исполнительным директором АНО «Квартал Луи» и автором нескольких проектов, направленных на социализацию людей с ограниченными возможностями.
А не тот ли это Луи, куда перуанцев-болельщиков заселили во время чемпионата мира по футболу?

Гость|25.12.2019 14:24|

ЯПЛАКАЛЪ!

Гость|25.12.2019 14:30|

маша и тут всех обманула.

главное гранты получать, на поповские прихоти

Гость|25.12.2019 14:30|

penzainform.ru писал(a):

Место Марии Львовой-Беловой в Общественной палате РФ заняла Оксана Чубарь.
Директор ГТРК Пенза. Поменяли шампунь на жидкое мыло.)))

Гость|25.12.2019 14:30|

penzainform.ru писал(a):

однако отказалась от депутатского мандата, попросив прощения у всех
продала мандат на подачку

Гость|25.12.2019 14:30|

Эх. Маша Маша))

Гость|25.12.2019 14:31|

Маша-мандатпотеряша опять своих избирателей обманула?

Гость|25.12.2019 14:31|

Гость писал(a):

продала мандат на подачку
Не продала, а не купила. Мандат отняли в пользу реальной покупательницы.

Гость|25.12.2019 14:35|

Куда было Маше тягаться с владелицей фабрик, заводов, газет, пароходов.

Гость|25.12.2019 14:41|

Гость писал(a):

Это очень печальная новость,я прям раздосадован и опечален.Невосполнимая потеря для сурского края.
Печалуэ и негодуэ за Львову и Билову... какой свительник разума угас, кокое серце бидца пиристала...

Имя: Гость
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