24.12.2019 | 16:21

В канун Нового года представители Управления Судебного департамента в Пензенской области и общественного совета при УМВД приезжают в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в Кичкилейке. Традиция не нарушается уже более 10 лет.

«У них прекрасные условия для учебы, для проживания, для прогулок. Мы привезли детям подарки, поздравления с Новым годом», - рассказал начальник Управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

«Праздник, который сегодня привезли, мне очень понравился, потому что была хорошая игра актеров, хороший сценарий. Лично мне было очень интересно», - отметил школьник Антон Акимов.

В очередной раз в Кичкилейке побывали участники проекта «Молодые юристы - молодым», который инициирован региональной ассоциацией деятелей в области права, выступающих в качестве старших товарищей для воспитанников центра.

«Для того чтобы будущие юристы, профессионалы в самых различных правовых сферах, понимали, что находятся рядом с детьми, которым нужно внимание, нужна помощь», - пояснил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.