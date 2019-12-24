24.12.2019 | 11:32

Компания «Т Плюс» завершила реконструкцию рисбермы плотины Пензенской ТЭЦ-1.

Решение о проведении ремонта было принято в 2018 году после оценки состояния гидротехнического сооружения. Согласно мнению экспертов, в нижнем бьефе плотины происходило разрушение, поэтому ему требовалось укрепление. Работы начались в тот же год у левого берега реки, а в 2019-м продолжились с противоположной стороны.

В рамках масштабного инвестиционного проекта устаревшие материалы заменили на современные железобетонные конструкции.

«Стоимость работ составила 235-240 миллионов рублей, мы сейчас подбиваем последние акты. Все это для того, чтобы плотина нормально и устойчиво работала», - отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

Восстановление рисбермы - это еще и важный для города экологический проект. Работы завершены до начала паводка.