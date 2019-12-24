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Общество | Губернатор рассказал юным нижнеломовцам о своем детстве

24.12.2019|16:09
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Во вторник, 24 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с юными жителями Нижнеломовского района. С главой региона поговорили и детсадовцы, и старшеклассники.

«Я родился в Орловской области, в селе, где была восьмилетняя школа. Конечно, у нас не было таких условий, как у вас, например интерактивных досок. Мы ответы на задачки подгоняли. Бывает, решаешь, а не получается, - и смотрели ответ в конце учебника», - рассказал он.

В своих воспоминаниях губернатор коснулся жизни в селе.

«Садика у нас не было. Нас воспитывали родители, а когда они были на работе, - бабушка. Мы ей помогали, ухаживали за домашними животными, в доме подметали. Родители уходили рано, приходили поздно. Было большое хозяйство: и коровы, и телята, их надо было поить и кормить. Так нас приучали к труду», - описал, как рос, Иван Белозерцев.

В сельском доме, по воспоминаниям губернатора, всегда жили кошки. «Без них было немыслимо. Мы с ними играли, и мне особенно нравилось, когда рождались котята. Я настаивал, чтобы мама всех котят оставила, а она говорила: «Нет, надо соседям подарить». Утром проснешься - кошечка лежит рядом, мурлыкает. Иногда под мурлыканье засыпаешь», - улыбнулся он.

Однажды отец спросил у сына-подростка, чего бы он хотел. Мечтой был мотоцикл, который тогда стоил 215 рублей. Отец пришел и сказал: «Сын нам помогает, надо ему мотоцикл купить». А мать переживала, вдруг что-нибудь случится.

«Сижу я на лавочке. Идет мама и несет какой-то чемодан. Я подбежал помочь, она опустила его и впервые (я как сейчас помню) извиняющимся тоном сказала: «Ты, наверное, будешь обижаться, но я купила тебе баян вместо мотоцикла. А то на мотоцикле твоя голова отлетит!» А баян стоил 101 рубль. Мама и деньги сохранила. Я слегка расстроился, а потом схватил баян и стал учиться самоучкой - на слух», - вспомнил Иван Александрович.

Он также рассказал, что в музеях с удовольствием разглядывает бытовые предметы из своего детства.

«Я делал уроки при керосиновой лампе. Мама говорила: «Наклоняйся так, чтобы свет не загораживать, ослепнешь». И когда я вижу керосиновую лампу, или утюг - не электрический, а который заправлялся углями, или корыто со стиральной доской, я вспоминаю, как мама стирает в холодной воде одежду. Это наша история», - поделился мыслями Иван Белозерцев.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|24.12.2019 16:26|

Впал в детство.

Иванка Белозёрцева (гость)|24.12.2019 16:32|

Путина опять понесло про превосходство в вооружениях.

Так всегда бывает, когда в уровне жизни людей уже даже какой-нибудь Камерун не очень получается превзойти.

Иванка Белозёрцева (гость)|24.12.2019 16:32|

Шаведдинова из ФБК силовики похитили из дома и отправили в армию служить.

А Шойгу из окружения Путина, который тоже не служил, не похитили и служить не отправили.

Иванка Белозёрцева (гость)|24.12.2019 16:33|

Здоровая почка стоит на рынке 50-100 тысяч долларов.

Часть печени - 25-50 тысяч.

Роговица глаза - 10 тысяч.

Кожи три куска - 12 тысяч.

Сложив эти цифры с законопроектом об изъятии органов без согласия россиян и программой по борьбе с табаком и алкоголем, мы внезапно понимаем...

Иванка Белозёрцева (гость)|24.12.2019 16:34|

Глава Объединенной судостроительной корпорации Рахманов: Трубоукладчик для "Северного потока 2" можно построить в России, на проектировку уйдет 2 года, на строительство - 3-4 года.

Ненадолго перенесётся запуск. Всего-то на 6 лет.

Полезные санкции.

Искандеры смеются.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:34|

Правительство готовит создание в 2020-м института частных судебных приставов.

Ожидается, что такой статус получат многие нынешние коллекторы.

Так что вы берите кредиты, берите.

Правительство о вас позаботится.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:35|

На Дальнем Востоке разбился Су-57.

Пилот, слава богу, спасся.

Это был первый и единственный серийный такой самолёт.

Об этом Путин не расскажет.

Это же не мультики про супероружие.

Это реальность: мы построили 1 (один) истребитель 5-го поколения, и он разбился.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:35|

Опрос "Левада".

Вопрос: 2019-й оказался для вас и вашей семьи труднее или легче 2018-го?

Легче - 14%

Труднее - 35%.

Знаете, когда в последний раз больше голосов было за "легче"?

В 2007-м году.

С тех пор - только труднее.

Вот она, путинская стабильность.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:36|

Невероятно просто. Стыд и позор просто. На суде по Московскому делу допрашивают здорового бездельника из Росгвардии. Он "потерпевший". В него бросили пустую бутылку. Он сообщает суду, что некоторое время после этого у него "сохранялось чувство страха".

Воин. Защитник Отечества.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:36|

Подготовлен законопроект, разрешающий без согласия родных забирать у умерших органы для пересадки.

Половинчатый какой-то закон.

У холопского люда органы надо забирать, вообще не дожидаясь смерти.

Вдруг депутату или министру почка понадобится.

Не ждать же, пока холоп помрёт.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:37|

Под Екатеринбургом, где в детских домах дают один стакан сока один раз в две недели, уничтожили 1,4 тонны фруктов

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:37|

Профессор, наши железные дороги служат не столько для перемещения, сколько для ощущения величия родины. По России нельзя быстро ехать - это бездуховность и либрастия.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:37|

Железные дороги:

Москва-Симферополь, 2000 км, 33 часа в пути.

Пекин-Гонконг, 2300 км, 9 часов в пути.

Это всё, что нужно знать о сегодняшнем великом путинском прорыве.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:38|

Хорошие новости.

Государство начинает разработку нового СуперДжета.

И даже уже выделяет на это 15 млрд. рублей.

Раньше безудержное воровство шло на одном самолёте, а теперь будет на двух.

Раньше воровали десятки миллиардов, а теперь будут сотни.

Это же колоссальный прорыв.

Путираст тим (гость)|24.12.2019 16:38|

Главный неандерталец "Единой России" и Госдумы Валуев назвал Сталина "величайшим руководителем страны".

Собственно, ничего удивительного.

Поклонники Сталина в плане уровня развития мозга все примерно на одной ступени с Валуевым.

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