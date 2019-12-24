24.12.2019 | 16:09

Во вторник, 24 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с юными жителями Нижнеломовского района. С главой региона поговорили и детсадовцы, и старшеклассники.

«Я родился в Орловской области, в селе, где была восьмилетняя школа. Конечно, у нас не было таких условий, как у вас, например интерактивных досок. Мы ответы на задачки подгоняли. Бывает, решаешь, а не получается, - и смотрели ответ в конце учебника», - рассказал он.

В своих воспоминаниях губернатор коснулся жизни в селе.

«Садика у нас не было. Нас воспитывали родители, а когда они были на работе, - бабушка. Мы ей помогали, ухаживали за домашними животными, в доме подметали. Родители уходили рано, приходили поздно. Было большое хозяйство: и коровы, и телята, их надо было поить и кормить. Так нас приучали к труду», - описал, как рос, Иван Белозерцев.

В сельском доме, по воспоминаниям губернатора, всегда жили кошки. «Без них было немыслимо. Мы с ними играли, и мне особенно нравилось, когда рождались котята. Я настаивал, чтобы мама всех котят оставила, а она говорила: «Нет, надо соседям подарить». Утром проснешься - кошечка лежит рядом, мурлыкает. Иногда под мурлыканье засыпаешь», - улыбнулся он.

Однажды отец спросил у сына-подростка, чего бы он хотел. Мечтой был мотоцикл, который тогда стоил 215 рублей. Отец пришел и сказал: «Сын нам помогает, надо ему мотоцикл купить». А мать переживала, вдруг что-нибудь случится.

«Сижу я на лавочке. Идет мама и несет какой-то чемодан. Я подбежал помочь, она опустила его и впервые (я как сейчас помню) извиняющимся тоном сказала: «Ты, наверное, будешь обижаться, но я купила тебе баян вместо мотоцикла. А то на мотоцикле твоя голова отлетит!» А баян стоил 101 рубль. Мама и деньги сохранила. Я слегка расстроился, а потом схватил баян и стал учиться самоучкой - на слух», - вспомнил Иван Александрович.

Он также рассказал, что в музеях с удовольствием разглядывает бытовые предметы из своего детства.

«Я делал уроки при керосиновой лампе. Мама говорила: «Наклоняйся так, чтобы свет не загораживать, ослепнешь». И когда я вижу керосиновую лампу, или утюг - не электрический, а который заправлялся углями, или корыто со стиральной доской, я вспоминаю, как мама стирает в холодной воде одежду. Это наша история», - поделился мыслями Иван Белозерцев.