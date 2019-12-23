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Общество | В Пензе стройфирма задолжала работникам более 12,6 млн рублей

23.12.2019|09:22
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В Пензе строительную фирму «Каркас» принудили погасить долг по зарплате перед работниками.

С апреля 84 человека получали денежное вознаграждение не вовремя и не в полном объеме. В итоге перед ними образовалась задолженность в размере более 12,6 млн рублей.

Главе общества с ограниченными возможностями объявляли предостережения, его и заместителей привлекали к административной ответственности, однако ситуация не изменилась.

По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело.

«В результате принятых мер задолженность в декабре текущего года была полностью погашена», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|23.12.2019 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Главе общества с ограниченными возможностями
Уже есть общества с ограниченными возможностями? Исправьте и не позорьтесь, СМИ называются.

Гость|23.12.2019 10:43|

журналисты с ограниченными умственными возможностями

Гость|23.12.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

Главе общества с ограниченными возможностями

Уже есть общества с ограниченными возможностями? Исправьте и не позорьтесь, СМИ называются.

penzainform.ru писал(a):
Главе общества с ограниченными возможностями

Уже есть общества с ограниченными возможностями? Исправьте и не позорьтесь, СМИ называются.

Гость писал(a):
Главе общества с ограниченными возможностями

Уже есть общества с ограниченными возможностями? Исправьте и не позорьтесь, СМИ называются.

ЭТО ФИНИШ))

Гость|23.12.2019 10:56|

Намано... ; ) Главна щас савсем другое... ; )

Имя: Гость
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