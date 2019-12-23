23.12.2019 | 09:22

В Пензе строительную фирму «Каркас» принудили погасить долг по зарплате перед работниками.

С апреля 84 человека получали денежное вознаграждение не вовремя и не в полном объеме. В итоге перед ними образовалась задолженность в размере более 12,6 млн рублей.

Главе общества с ограниченными возможностями объявляли предостережения, его и заместителей привлекали к административной ответственности, однако ситуация не изменилась.

По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело.

«В результате принятых мер задолженность в декабре текущего года была полностью погашена», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.