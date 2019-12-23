23.12.2019 | 17:29

Квартира в ярком и всегда праздничном Городе Спутнике, Пензе или зеленом уголке Заречного может стать отличным подарком себе и своим близким.

К тому же до конца года стоимость жилья в строящихся домах не изменится, а 1 января состоится плановое повышение цен.

Сейчас продажи открыты в трех строениях в Спутнике (№ 54, 72, 73), двух в Пензе (корпуса № 1 и 2 ЖК «8 Марта») и одном в Заречном («Лесная симфония»).

72-е и 73-е строения образуют первый двор «Радужных дворов» - квартала для активной и насыщенной жизни. Закрытые дворы без машин, два выхода во двор и на улицу, детские площадки, тренажеры и свой амфитеатр для дворовых праздников - все это ЖК «Радужные дворы».

Строение № 54 тоже дом с закрытым двором. Рядом все, что нужно для жизни. В шаговой доступности детсад, остановка общественного транспорта, школа, сетевые магазины, почта, дворец водного спорта, поликлиника, салоны красоты, кафе. Через дорогу - большая игровая зона, где кроме детского городка есть тренажеры, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Корпуса № 1 и 2 - часть строящегося ЖК «8 Марта», красивого и современного места для жизни. Во дворе детские и спортивные площадки, зеленые зоны отдыха и подземный паркинг. Рядом важные транспортные артерии, детсады, школы, учреждения здравоохранения и торговые центры.

«Лесная симфония» - выбор тех, кто любит природу и при этом не намерен отказываться от всех преимуществ цивилизации. В их числе близость спортивных объектов, детсада, сетевых магазинов и остановок общественного транспорта, а еще двор с современными игровыми и спорткомплексами, беседками и обширной парковкой.

В Спутнике студии стоят от 848 тысяч рублей; однокомнатные - от 1 млн 310 тысяч; двухкомнатные - от 1 млн 929 тысяч; трехкомнатные - от 3 млн 470 тысяч.

В Пензе цена однокомнатных стартует от 2 млн 176 тысяч; двухкомнатных - от 2 млн 826 тысяч; трехкомнатных - от 3 млн 951 тысячи рублей.

В Заречном студии стоят от 1 млн 55 тысяч рублей; однокомнатные - от 1 млн 317 тысяч; двухкомнатные - от 2 млн 38 тысяч, трехкомнатные - от 2 млн 620 тысяч рублей.

Все цены - на termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-20.

Застройщик строения № 73 – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 72, 1-го и 2-го корпусов ЖК «8 Марта» – ООО ПКФ «Термодом» (termodom-pnz.ru), строения № 54 – ООО СЗ «ТермодомРиелт» (termodom-rielt.ru), ЖД «Лесная симфония» - ООО «Теплый дом» (tepliydom.me). Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».

Цены в статье указаны при условии единовременной 100%-й оплаты стоимости жилья.