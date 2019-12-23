23.12.2019 | 16:45

Старание и креативность молодого пензенского ученого оценили на всероссийском уровне. Тимур Зинченко удачно выступил на престижном инженерном конкурсе, который проходил в Симферополе.

Аспирант ПГУ стал победителем в номинации «Нанотехнологии и наноматериалы». Его работа называлась «Исследование свойств прозрачных проводящих оксидов, полученных методом спрей-пиролиза».

«Проще говоря, это пленки, которые используются в солнечных элементах, а еще в ЖК-дисплеях, в гибкой электронике, в смартфонах. Они выглядят как тонкая прозрачная пленка и проводят электрический ток. Они были получены очень дешевым и простым методом», - рассказал Тимур Зинченко.

В общей сложности над разработкой ученый трудился пять лет. Провел нужные исследования и утверждает: технологию можно уже использовать на производстве.

«Была разработана установка, которая позволяла получать данные покрытия. Она выглядела так: камера, внутрь погружается стекло, и стоит распылитель. Он распыляет спрей, который потом из-за высокой температуры пленкой растекается по стеклу», - объяснил он.

Ничего подобного молодые ученые из других регионов не смогли предложить членам жюри всероссийского инженерного конкурса. Так что пензенский аспирант был вне конкуренции.