В Городищенском районе мужчину с открытой формой туберкулеза вернули в стационар после побега.
50-летний житель села Верхняя Елюзань самовольно покинул областную туберкулезную больницу, не пролечившись до конца.
«Поскольку указанное заболевание представляет опасность для окружающих, прокурор района направил в суд исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц о принудительной госпитализации этого гражданина для продолжения лечения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Городищенский районный суд удовлетворил требование, и мужчину поместили-таки в диспансер.
Вот такие с открытой флрмой туберкулёза бегают по церквям целовать икону Пантелеймона целителя. Знакомый всё бегал с БК+,пока в больнице не отрезали одно лёгкое.