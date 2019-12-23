23.12.2019 | 12:20

В Городищенском районе мужчину с открытой формой туберкулеза вернули в стационар после побега.

50-летний житель села Верхняя Елюзань самовольно покинул областную туберкулезную больницу, не пролечившись до конца.

«Поскольку указанное заболевание представляет опасность для окружающих, прокурор района направил в суд исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц о принудительной госпитализации этого гражданина для продолжения лечения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Городищенский районный суд удовлетворил требование, и мужчину поместили-таки в диспансер.