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Общество | Больной туберкулезом сельчанин сбежал из диспансера

23.12.2019|12:20
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В Городищенском районе мужчину с открытой формой туберкулеза вернули в стационар после побега.

50-летний житель села Верхняя Елюзань самовольно покинул областную туберкулезную больницу, не пролечившись до конца.

«Поскольку указанное заболевание представляет опасность для окружающих, прокурор района направил в суд исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц о принудительной госпитализации этого гражданина для продолжения лечения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Городищенский районный суд удовлетворил требование, и мужчину поместили-таки в диспансер.

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Гость|23.12.2019 12:40|

Вот такие с открытой флрмой туберкулёза бегают по церквям целовать икону Пантелеймона целителя. Знакомый всё бегал с БК+,пока в больнице не отрезали одно лёгкое.

Гость|23.12.2019 13:13|

А сколько не обследованных? К врачу теперь трудно попасть на приём. Ой че творится....

Гость|23.12.2019 13:32|

Гость писал(a):

Знакомый всё бегал с БК+,пока в больнице не отрезали одно лёгкое.
А разве с одним легким нельзя бегать?

Имя: Гость
Комментарий:

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