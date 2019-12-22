22.12.2019 | 12:26

В Земетчинском районе суд оштрафовал ООО «Микрокредитная компания «Макро». В мае фирма заключила договор с заемщиком. Он не выплатил необходимую сумму вовремя, и образовалась задолженность.

Чтобы вернуть деньги, работники организации стали атаковать мужчину телефонными звонками, не сообщая при этом, кто конкретно с ним разговаривает.

Заемщик обратился в управление службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском округе с жалобой на действия сотрудников микрофинансовой организации.

Специалисты проверили компанию и составили протокол об административном правонарушении.

«ООО «МКК «Макро» вину в совершении указанного правонарушения не признало, пояснив, что телефонные переговоры с заемщиком осуществлялись добросовестно и разумно в интересах должника с целью предотвратить наступление возможных негативных последствий для заемщика и найти выход из сложившейся ситуации с соблюдением интересов обеих сторон», - сообщили в пресс-службе Земетчинского суда.

Тем не менее служители Фемиды признали организацию виновной и назначили штраф в размере 25 000 рублей.