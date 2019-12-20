20.12.2019 | 13:04

12 лосей (взрослых и детенышей) проживает, по данным специалистов, в Заречном - закрытом городе в Пензенской области.

Сохатые нередко появляются на городских улицах, причем зимой чаще, чем летом. Их привлекает соль, входящая в состав противогололедной смеси на дорогах.

Особая потребность растительноядных животных в поваренной соли объясняется тем, что растения обычно богаты калием и бедны натрием. Но именно последний нужен для роста организма, нормального обмена веществ и таких важнейших физиологических процессов, как линька, рост рогов, развитие эмбрионов, лактация.

Поваренная соль поддерживает солевой и водный баланс, а также возбуждает аппетит, предохраняет от некоторых заболеваний.

Поэтому зареченские лоси в поисках лакомства нередко появляются в городе и встречаются с людьми. Иногда животные могут вести себя агрессивно, однажды самец напал на статую лесного великана, приняв его за соперника.

Для предотвращения неприятностей горожанам постоянно напоминают правила проживания бок о бок с животными. А чтобы увести последних с городских улиц в лес, зареченские экологи ежегодно выкладывают соль в специальных местах.

«В каждую из трех кормушек на территории Красных озер специалисты положили по куску соли-лизунца весом от трех до пяти килограммов. В течение зимы экологи будут следить за состоянием кормушек. Если соль закончится, лосям привезут добавку», - пишет портал «Город Z».