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Общество | Мастерскую в Терновке уличили в превышении уровня шума

20.12.2019|10:07
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В Пензе временно приостановлена работа открытой производственной площадки в камнеобрабатывающей мастерской, которая превысила допустимый для жилого сектора уровень шума.

Производственная площадка располагается по адресу: улица Терновского, 113а. В конце ноября сотрудники регионального управления Роспотребнадзора измерили уровень шума, создаваемого оборудованием, во время обработки изделий из натурального камня и при резке металла.

В жилой комнате расположенного поблизости дома № 113 частота составила 2 000 Гц, во дворе - 4 000 Гц и 8 000 Гц. Эти показатели выше, чем предусмотрено ст. 6.3 КоАП РФ.

«Постановлением Первомайского районного суда г. Пензы индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения»¸- рассказали представители Роспотребнадзора.

В результате бизнесмену на 40 суток запретили проводить обработку изделий из натурального камня и резку металла с использованием ручного электроинструмента на открытой производственной площадке.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.12.2019 10:18|

Так уровень шума или частота? Вы там определитесь.

Гость|20.12.2019 10:21|

Для чиновника надзорного органа совершенно не обязательно знать разницу между герцами и децибеллами. Для журналиста тоже.

Имя: Гость
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