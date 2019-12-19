19.12.2019 | 17:48

На 30% посетителей больше стало в травмпункте на Пионерской: за сутки туда обратилось 78 пациентов. Увеличение отметили в последние дни, когда днем все тает, а по утрам и вечерам подмораживает. Пока что руки и ноги ломают и вывихивают в основном пожилые люди.

«Скатилась с горки на Долгорукова. Там такая гора, а внизу - лужа. Никто ничего у нас не делает. Упала прямо на руку, сломала со смещением», - пожаловалась Мария Рубцова.

«С палками пошли гулять, поскользнулась, упала. Очень скользко», - рассказала Александра Смирнова.

По словам заведующего, через несколько дней пострадавших станет еще больше. До 100 человек в сутки будут принимать в кабинетах, как только начнутся традиционные новогодние корпоративы и народные гулянья.

Александр Кастерин работает в травмпункте много лет и каждый год в конце декабря - начале января наблюдает одну и ту же картину: полны коридоры пациентов.

«Бывает, и дома во время подготовки к праздникам - предположим, что-то там убирают, обои у кого-то отклеились, - встают на табуретку и падают оттуда. То есть предпраздничная суета выносит все эти вещи», - пояснил он.

В январе сломавшим конечности придется идти не в знакомое всем здание на Пионерской. Травмпункт в следующем месяце должен перебраться в двухэтажку, которая находится в 200 метрах от нынешнего месторасположения.

«Переедет во вновь отремонтированное прекрасное помещение, где созданы наиболее удобные, лучшие условия как для оказания медицинской помощи, так и для пациентов, которые туда будут обращаться», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В кабинетах, где пока расположен травмпункт, собираются сделать ремонт, после чего там планируют открыть женскую консультацию.