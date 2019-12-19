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Общество | В Пензе вспомнили святого Николая Чудотворца

19.12.2019|16:25
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Потемневший от времени лик, как магнит, притягивает к себе верующих. Православные спешат поклониться одному из самых почитаемых в России святых - Николаю Чудотворцу, день памяти которого отмечается 19 декабря. Великое будущее угодника было предсказано его дядей-епископом во время посвящения в пресвитеры.

«Вот, братие, я вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря», - процитировал священник Никольского храма иерей Николай Кичевой.

Николай Чудотворец родился в 270 году в греческой колонии Патара римской провинции Ликия. С детства был очень религиозен. Еще при жизни ему приписывалось множество чудес. Умер святитель в 75-летнем возрасте. Сразу после смерти его тело стало мироточить, это происходит и по сей день.

Никольская церковь в Ахунах была освящена в честь чудотворца ровно 25 лет назад.

«Это один из первых храмов, который был построен вновь. Он несет свою святую обязанность, вмещает в себя сотни людей, которые приходят помолиться Господу Богу, утолить свою духовную жажду, насытить свою душу таинствами Церкви Христовой», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Святитель Николай - один из немногих православных святых, в честь которого в церквях еженедельно по четвергам совершается молебен. Он считается покровителем невинно осужденных, мореплавателей и других путешественников.

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Гость|19.12.2019 18:44|

Но хоть убей не поверю,что эта кучка бородачей в данный момент постится.

Гость|19.12.2019 20:10|

Красивые ковры.

Имя: Гость
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