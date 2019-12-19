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Общество | В Пензе для детей из малообеспеченных семей устроят праздник

19.12.2019|12:51
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В среду, 25 декабря, в Пензе проведут городской новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей. На елку приглашены более 500 ребят.

«Мероприятия пройдут во всех учреждениях социального обслуживания населения города, а также совместно с учреждениями культуры и образования», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, дети в возрасте от года до 14 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат сладкие новогодние подарки.

Всего таких ребят насчитывается более 11 тысяч. 4 500 сувениров для них приобрели на средства из бюджета города (900 тысяч рублей), 5 702 кулька выделяется по линии регионального минтруда. Также подарки закупят за счет привлечения спонсорской помощи.

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Гость|19.12.2019 13:35|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 25 декабря, в Пензе проведут городской новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей. На елку приглашены более 500 ребят.
Это достижение демократии, не кульки, а малообеспеченность?

Гость|19.12.2019 13:38|

Сладости - вред. Мало в пензе ожирения, мало диабета?

Гость|19.12.2019 13:42|

Уж лучше дома сидеть, среди детей рассадник вирусов, а лекарства хорошие, чтобы два дня, и орви как не было, 500 рубчиков почитай.

Гость|19.12.2019 14:02|

Дома сидеть и учиться в каникулы, а не по елкам шастать, да фоточки снимать.

Имя: Гость
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