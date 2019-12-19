19.12.2019 | 12:51

В среду, 25 декабря, в Пензе проведут городской новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей. На елку приглашены более 500 ребят.

«Мероприятия пройдут во всех учреждениях социального обслуживания населения города, а также совместно с учреждениями культуры и образования», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, дети в возрасте от года до 14 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат сладкие новогодние подарки.

Всего таких ребят насчитывается более 11 тысяч. 4 500 сувениров для них приобрели на средства из бюджета города (900 тысяч рублей), 5 702 кулька выделяется по линии регионального минтруда. Также подарки закупят за счет привлечения спонсорской помощи.