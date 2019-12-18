Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 дек 2019|08:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.20  |  $  62.93

Общество | Заместителем главы пензенского СУ СК назначена Елена Павлова

18.12.2019|08:37
Печать

Заместителем руководителя СУ СК РФ по Пензенской области назначена Елена Павлова. Соответствующий приказ глава федерального ведомства Александр Бастрыкин подписал в минувший понедельник, 16 декабря.

Елена Владимировна Павлова в 1987 году начала службу в органах прокуратуры Удмуртской Республики.

В 2007 году возглавила один из отделов СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртской Республике, в 2009-м стала старшим помощником руководителя одного из управлений.

В 2011-м, когда был образован Следственный комитет РФ, Павлову назначили руководителем организационно-контрольного отдела СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

«Елена Владимировна награждена медалями «За усердие в службе», «Ветеран следственных органов», знаком отличия «За верность закону» I степени, нагрудными знаками «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», Почетной грамотой председателя СК РФ», - рассказала старший помощник руководителя пензенского управления Татьяна Махницкая.

Кроме того, Павлова имеет почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте