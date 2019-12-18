18.12.2019 | 08:37

Заместителем руководителя СУ СК РФ по Пензенской области назначена Елена Павлова. Соответствующий приказ глава федерального ведомства Александр Бастрыкин подписал в минувший понедельник, 16 декабря.

Елена Владимировна Павлова в 1987 году начала службу в органах прокуратуры Удмуртской Республики.

В 2007 году возглавила один из отделов СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртской Республике, в 2009-м стала старшим помощником руководителя одного из управлений.

В 2011-м, когда был образован Следственный комитет РФ, Павлову назначили руководителем организационно-контрольного отдела СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

«Елена Владимировна награждена медалями «За усердие в службе», «Ветеран следственных органов», знаком отличия «За верность закону» I степени, нагрудными знаками «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», Почетной грамотой председателя СК РФ», - рассказала старший помощник руководителя пензенского управления Татьяна Махницкая.

Кроме того, Павлова имеет почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».