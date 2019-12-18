18.12.2019 | 09:53

В субботу, 21 декабря, в медицинских учреждениях Пензенской области пройдет дополнительный прием кардиологов, гастроэнтерологов и неврологов.

Кардиологи будут ждать пациентов в следующих учреждениях здравоохранения:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- пензенские городские поликлиники № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (ул. Володарского, 34), № 3 (ул. Светлая, 1), № 4 (ул. Парковая, 3), № 6 (ул. Гагарина, 24), № 8 (ул. Краснова, 60а), № 11 (ул. Калинина, 1а), № 12 (ул. Мира, 43), № 14 (ул. Стасова, 7);

- Башмаковская, Белинская, Колышлейская, Пензенская районные, Сердобская межрайонная и Тамалинская участковая больницы.

Гастроэнтерологи проведут прием в следующих медучреждениях:.

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- пензенские городские поликлиники № 1, 9 и 14 (ул. Стасова, 7);

- пензенская городская детская поликлиника № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12);

- Кузнецкая межрайонная детская больница, Пензенская РБ и Сердобская МРБ им. А. И. Настина.

Врачи-неврологи будут осуществлять прием в следующих учреждениях здравоохранения:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5 (Жемчужный проезд, 8а), 6, 7 (ул. Аустрина, 160), 10 (ул. Пушанина, 9а), 11, 13 (ул. Кронштадтская, 12);

- городская детская поликлиника № 6.

Жителей области неврологи будут ждать на прием в больницах райцентров: Башмаково, Белинский, Беково, Бессоновка, Вадинск, Городище, Земетчино, Исса, Каменка, Камешкир, Кузнецк (детская и взрослая), Лопатино, Лунино, Мокшан, Нижний Ломов, Спасск, Пачелма, Наровчат, Никольск, Сердобск, Шемышейка, Тамала - и в Пензенской РБ.

«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в дополнительные дни осуществляется через портал государственных услуг или на сайте пенза-доктор.рф», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.