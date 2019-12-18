Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 дек 2019|10:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.88  |  $  62.77

Общество | В субботу жителей области ждут кардиологи, гастроэнтерологи и неврологи

18.12.2019|09:53
Печать

В субботу, 21 декабря, в медицинских учреждениях Пензенской области пройдет дополнительный прием кардиологов, гастроэнтерологов и неврологов.

Кардиологи будут ждать пациентов в следующих учреждениях здравоохранения:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- пензенские городские поликлиники № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (ул. Володарского, 34), № 3 (ул. Светлая, 1), № 4 (ул. Парковая, 3), № 6 (ул. Гагарина, 24), № 8 (ул. Краснова, 60а), № 11 (ул. Калинина, 1а), № 12 (ул. Мира, 43), № 14 (ул. Стасова, 7);

- Башмаковская, Белинская, Колышлейская, Пензенская районные, Сердобская межрайонная и Тамалинская участковая больницы.

Гастроэнтерологи проведут прием в следующих медучреждениях:.

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- пензенские городские поликлиники № 1, 9 и 14 (ул. Стасова, 7);

- пензенская городская детская поликлиника № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12);

- Кузнецкая межрайонная детская больница, Пензенская РБ и Сердобская МРБ им. А. И. Настина.

Врачи-неврологи будут осуществлять прием в следующих учреждениях здравоохранения:

- поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

- поликлиника Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова;

- городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5 (Жемчужный проезд, 8а), 6, 7 (ул. Аустрина, 160), 10 (ул. Пушанина, 9а), 11, 13 (ул. Кронштадтская, 12);

- городская детская поликлиника № 6.

Жителей области неврологи будут ждать на прием в больницах райцентров: Башмаково, Белинский, Беково, Бессоновка, Вадинск, Городище, Земетчино, Исса, Каменка, Камешкир, Кузнецк (детская и взрослая), Лопатино, Лунино, Мокшан, Нижний Ломов, Спасск, Пачелма, Наровчат, Никольск, Сердобск, Шемышейка, Тамала - и в Пензенской РБ.

«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в дополнительные дни осуществляется через портал государственных услуг или на сайте пенза-доктор.рф», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.12.2019 10:19|

Одни и теже, а проктологи когда ?

Гость|18.12.2019 10:20|

О как ! С воровским режимом врачи скоро будут принимать по праздникам ...

В министерстве не стыдно от таких новостей ? Или они это считают успешной практикой для получения очередных премий ? Объявив место время где есть шанс попасть без месячной записи к врачу.

Гость|18.12.2019 10:24|

Гость писал(a):

Объявив место время где есть шанс попасть без месячной записи к врачу
Или то рекламная промоакция где врачи будут раздавать визитки где их можно будет посетить на платной основе ???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте