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Общество | В Пензе обсудили методики патриотического воспитания молодежи

18.12.2019|18:19
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Подведение итогов 2019 года и планы на будущее стали главными темами семинара, организованного для руководителей районных центров патриотического воспитания и штабов «Юнармии».

«Самое главное нам сейчас - понять, куда двигаться в молодежной политике, как работать с подростками. Основная цель - не только патриотическое воспитание, но и последние веяния в молодежной среде: как ими руководить и какие направления более интересны для работы в регионе», - сообщила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Модераторами выступили эксперты федерального уровня - профессор Владимир Лутовинов и руководитель всероссийских и международных школ, организатор форумов Любовь Крысина. Они обсудили с участниками встречи механизмы патриотического воспитания молодежи в современном обществе.

«Методики плюс ваша методическая подготовка на курсах повышения квалификации, чтобы вы понимали вообще всю систему этой работы, системный подход к этой деятельности», - отметил профессор РАНХиГС Владимир Лутовинов.

Семинар проходил в Пензе в течение двух дней.

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Гость|18.12.2019 18:51|

penzainform.ru писал(a):

«Самое главное нам сейчас - понять, куда двигаться в молодежной политике, как работать с подростками. Основная цель - не только патриотическое воспитание, но и последние веяния в молодежной среде: как ими руководить и какие направления более интересны для работы в регионе»,
penzainform.ru писал(a):
Основная цель - не только патриотическое воспитание, но и последние веяния в молодежной среде: как ими руководить и какие направления более интересны для работы в регионе»,
Отведите подростков к Стеле Героям ВОВ и Труда на Советской площади. Покажите в каком состоянии Стела Героев и расскажите честно ,в угоду кому её хотят перенести на перекрёсток трёх дорог. Только без обмана,дети сразу чувствуют ложь.

Гость|18.12.2019 18:57|

Молодёжь лучше вас знает критерии вашего "патриота".Вот перечень основных.Два гражданства минимум и счета с недвижимостью в странах НАТО,как у Соловьёва и ему подобных,везде делать лыбу от уха до уха,считая даже лишение стариков пенсий за благо этим самым старикам,быть главным участником фальсификаций на любых выборах и опросах,вводить в заблуждение всех вокруг,что лучше чем сейчас быть не может,сделать ........

Гость|18.12.2019 18:57|

Проще методичку написать...

Гость|18.12.2019 18:57|

Попы были?

Они ж наши главные патриоты

Гость|18.12.2019 19:00|

Смирение,терпение,послушание.готовьте рабов,для следующего поколения господ.

Гость|18.12.2019 19:44|

Великий русский писатель Салтыков -Щедрин давно разьяснил про патриотизм.

Гость|18.12.2019 19:48|

Гость писал(a):

Великий русский писатель Салтыков -Щедрин давно разьяснил про патриотизм.
Фраза Салтыкова-Щедрина звучит так: "Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... "

Имя: Гость
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