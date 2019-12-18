18.12.2019 | 18:19

Подведение итогов 2019 года и планы на будущее стали главными темами семинара, организованного для руководителей районных центров патриотического воспитания и штабов «Юнармии».

«Самое главное нам сейчас - понять, куда двигаться в молодежной политике, как работать с подростками. Основная цель - не только патриотическое воспитание, но и последние веяния в молодежной среде: как ими руководить и какие направления более интересны для работы в регионе», - сообщила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Модераторами выступили эксперты федерального уровня - профессор Владимир Лутовинов и руководитель всероссийских и международных школ, организатор форумов Любовь Крысина. Они обсудили с участниками встречи механизмы патриотического воспитания молодежи в современном обществе.

«Методики плюс ваша методическая подготовка на курсах повышения квалификации, чтобы вы понимали вообще всю систему этой работы, системный подход к этой деятельности», - отметил профессор РАНХиГС Владимир Лутовинов.

Семинар проходил в Пензе в течение двух дней.