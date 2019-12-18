Подведение итогов 2019 года и планы на будущее стали главными темами семинара, организованного для руководителей районных центров патриотического воспитания и штабов «Юнармии».
«Самое главное нам сейчас - понять, куда двигаться в молодежной политике, как работать с подростками. Основная цель - не только патриотическое воспитание, но и последние веяния в молодежной среде: как ими руководить и какие направления более интересны для работы в регионе», - сообщила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.
Модераторами выступили эксперты федерального уровня - профессор Владимир Лутовинов и руководитель всероссийских и международных школ, организатор форумов Любовь Крысина. Они обсудили с участниками встречи механизмы патриотического воспитания молодежи в современном обществе.
«Методики плюс ваша методическая подготовка на курсах повышения квалификации, чтобы вы понимали вообще всю систему этой работы, системный подход к этой деятельности», - отметил профессор РАНХиГС Владимир Лутовинов.
Семинар проходил в Пензе в течение двух дней.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Отведите подростков к Стеле Героям ВОВ и Труда на Советской площади. Покажите в каком состоянии Стела Героев и расскажите честно ,в угоду кому её хотят перенести на перекрёсток трёх дорог. Только без обмана,дети сразу чувствуют ложь.