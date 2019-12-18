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Общество | Пензячка осталась в пустой квартире из-за долгов сына

18.12.2019|12:21
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59-летняя пензячка через суд добилась возврата ей бытовой техники, арестованной за долги 38-летнего сына.

Мужчина был прописан у матери, но вместе с ней не жил. Удивлению и возмущению горожанки не было предела, когда 14 августа к ней явились приставы и описали стиральную машину, микроволновую печь, телевизор, DVD-проигрыватель, мебельную стенку.

Квартира вмиг опустела, и хозяйка осталась буквально ни с чем.

Не желая расплачиваться за чужие долги, пензячка обратилась в суд с требованием снять арест с ее имущества, потому что все вышеназванное она покупала на свои деньги, сыну ничего не принадлежит.

В итоге служители Фемиды удовлетворили иск частично. Удалось достоверно установить, что женщина сама приобрела стиральную машину, микроволновку и стенку - с них арест сняли. Представить чеки или договоры купли-продажи на телевизор и DVD-проигрыватель горожанка не смогла, поэтому лишилась их.

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Гость|18.12.2019 13:01|

За долги приставы должны арестовывать и вывозить вещи со всей площадки этажа, со всех соседей независимо от того 3 или 5 квартир на этаже, а может быть и 7 квартир. Тогда люди станут воздействовать на должника и долги никто делать не будет.

Гость|18.12.2019 13:06|

приставы, они же работники юстиции нарушают умышленно закон?

Гость|18.12.2019 13:09|

Гость писал(a):

они же работники юстиции
Фемиды, с повязкой на глазах.

Гость|18.12.2019 13:13|

Честный и порядочный человек никогда не пойдет работать приставом.

Гость|18.12.2019 13:15|

Че клопы, завоняли? Припекает?

Гость|18.12.2019 13:29|

penzainform.ru писал(a):

Представить чеки или договоры купли-продажи на телевизор и DVD-проигрыватель горожанка не смогла, поэтому лишилась их.
А что, есть доказательства, чеки, что это приобрёл сын? Сейчас чеки хранятся не более недели, а потом все надписи исчезают (выцветают). И по закону женщина не обязана доказывать, что это её имущество.

И вообще, дети - это "щастье материнское", поэтому она и РАСПЛАЧИВАЕТСЯ.

Гость|18.12.2019 13:33|

Гость писал(a):

За долги приставы должны арестовывать и вывозить вещи со всей площадки этажа, со всех соседей независимо от того 3 или 5 квартир на этаже, а может быть и 7 квартир. Тогда люди станут воздействовать на должника и долги никто делать не будет.
А вам не известно разве. что уже жители дома несут коллективную ответственность за тех, кто не платит за ЖКУ? Все их недоимки просто раскидываются по квартирам, исходя из площади. А если с должника всё таки удаётся стрясти долги, то это лишь навар для ресурсников и УК.

Гость|18.12.2019 13:38|

Гость писал(a):

А вам не известно разве. что уже жители дома несут коллективную ответственность за тех, кто не платит за ЖКУ? Все их недоимки просто раскидываются по квартирам, исходя из площади.
Пусть за меня едросы платят.

Гость|18.12.2019 14:40|

А вам не известно разве. что уже жители дома несут коллективную ответственность за тех, кто не платит за ЖКУ? Все их недоимки просто раскидываются по квартирам, исходя из площади. А если с должника всё таки удаётся стрясти долги, то это лишь навар для ресурсников и УК.

Совершенно верно вы написали чел не платит его долги оплачивают соседи за счет общедомовых счетчиков включают в содержание общедомового имущества сои, аесли долги соберут то это на канары себе

Гость|18.12.2019 15:11|

Нужно все чеки хранить на то,что покупал?Так на них нет Ф.И.О.покупателя!

Имя: Гость
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