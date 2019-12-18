18.12.2019 | 12:21

59-летняя пензячка через суд добилась возврата ей бытовой техники, арестованной за долги 38-летнего сына.

Мужчина был прописан у матери, но вместе с ней не жил. Удивлению и возмущению горожанки не было предела, когда 14 августа к ней явились приставы и описали стиральную машину, микроволновую печь, телевизор, DVD-проигрыватель, мебельную стенку.

Квартира вмиг опустела, и хозяйка осталась буквально ни с чем.

Не желая расплачиваться за чужие долги, пензячка обратилась в суд с требованием снять арест с ее имущества, потому что все вышеназванное она покупала на свои деньги, сыну ничего не принадлежит.

В итоге служители Фемиды удовлетворили иск частично. Удалось достоверно установить, что женщина сама приобрела стиральную машину, микроволновку и стенку - с них арест сняли. Представить чеки или договоры купли-продажи на телевизор и DVD-проигрыватель горожанка не смогла, поэтому лишилась их.