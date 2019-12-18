18.12.2019 | 15:34

Передвижную базовую станцию связи установили сотрудники компании «МегаФон» в Бородинском лесничестве Можайского городского округа. Именно там нашлась ель, которой в этом году выпала честь стать главной елкой страны.

Благодаря работе мобильного комплекса в дни подготовки, застройки площадки и торжественных мероприятий организаторы и свидетели торжественного события смогли оставаться на связи.

«Кремлевская елка - это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву», - рассказал директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.

«Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную елку. Готовы уже сейчас подобрать дерево для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», - прокомментировал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которую доставят в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной елки России. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.

Мобильный комплекс «МегаФона» на базе КамАЗа, временно размещенный на месте спиливания кремлевской елки, обеспечивает стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции заключается в независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать ее практически на любой территории. С помощью комплекса можно обеспечить надежный уровень сигнала в поле, лесном массиве и других местах, где нет жилой инфраструктуры. А там, где инфраструктура связи есть, можно значительно увеличить емкость сети - например, во время проведения городских праздников, футбольных матчей, концертов и других массовых мероприятий.