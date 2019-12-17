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Общество | В Пензе заработал телефон доверия по вопросам продажи снюсов

17.12.2019|17:25
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В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области заработал телефон доверия по вопросам продажи снюсов, в частности несовершеннолетним. Звонки принимают по номеру 56-33-08 с 9:00 до 18:00. В ведомстве поясняют, что сделано это после того, как представители общественности выступили с инициативой ограничить реализацию никотиносодержащих смесей на территории края.

«Не тот способ зарабатывания денег. Эти деньги оплачиваются здоровьем прежде всего детей, несовершеннолетних подростков, которые еще не могут принимать осознанные решения, что хорошо, что плохо, и приобретают данные пока не запрещенные вещи», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

На совещание собрались и врачи, и представители бизнеса. Доктора говорят о вреде снюсов для детей и подростков. В областной наркологической больнице проводят анализы на определение содержания яда в организме несовершеннолетних, употреблявших курительные смеси.

«Да, мы пока на настоящем этапе не можем понять, синтетический это никотин либо все-таки табак, но при проведении медицинских профилактических осмотров школьников мы отметили, что есть категория подростков, которая в принципе не курит, но никотин у нее определен», - сообщил главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Дали на совещании слово и представителям торговли. В некоторых магазинах отреагировали на призыв общественности и уже выводят из оборота снюсы, другие же ссылаются на закон: он пока не запрещает продавать смеси.

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Гость|17.12.2019 19:01|

А если в Спутнике продают,сообщение удалят?

Гость|17.12.2019 19:07|

Алё аптека,Макар зарезал человека.

Гость|17.12.2019 19:11|

Я видел, как в храмике ладан продавали.

Его ж вроде тоже запретили!

Имя: Гость
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