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Общество | Жителям Богословки не хватает тепла батарей в квартирах

16.12.2019|17:50
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Старая котельная была лучше современной, говорят жители Богословки. Люди с улицы Советской жалуются, что в их домах, детском саду и школе в текущем отопительном сезоне стало намного прохладнее, чем раньше. Связывают они это с тем, что прежний поставщик тепла и горячей воды, который не один десяток лет обслуживал микрорайон, прекратил свою работу, а частный инвестор в 2019-м возвел новую котельную.

«Дома холодно, плесень пошла, батареи холодные. Дети маленькие - включаем обогреватели. Недотапливают нам», - рассказала старшая по дому № 4 на ул. Советской Любовь Федосеева.

«У нас нет ни горячей воды, ни отопления. Пришли при мне, спустили воду, полтора часа спускали в подвал», - пожаловалась жительница ул. Советской Мария Пичугина.

Кроме того, жители, особенно на первом этаже, страдают от недавно появившегося гула.

По словам Сергея (он десять лет работал слесарем), в подвале на вводе в дом тепло, а вот до последнего подъезда вода доходит уже не такой горячей. Как он считает, нужно вернуть на место элеваторные узлы, которые из-за старости просто срезали, и дать большее давление.

«И гудеть не будет, как сейчас гудит. Прямо подо мной еще сильнее гудит, мозги вылетают. Я ватой уши затыкаю, не могу спать», - возмутился мужчина.

По телефону директор управляющей компании пояснила: сказывается и умная автоматика, которая дает давление в два раза меньше, чем прежде, но строго по рассчитанным нормативам.

Раньше об экономии не задумывались, топили по полной. Сергей, работая на котельной, мог сам крутить вентиль. Плюс до 2019-го горячая вода и теплоноситель шли по одним и тем же трубам, а теперь - по разным.

«Мы не могли давать температуру ниже 60 градусов, поэтому независимо от плюсовой температуры на улице, будь она плюс пять, плюс десять, мы все равно давали 60 градусов», - пояснила директор МУП «Богословка» Валентина Комарова.

Теперь же можно температуру горячей воды держать на одном уровне, а отопление менять в зависимости от погоды. По словам директора управляющей компании, люди привыкли к огненным батареям, потому и жалуются, но даже проверка жилищной инспекции не выявила нарушений.

Коммунальщики только признают, что летом не смогли подготовиться к новшествам и установить элеваторные узлы, чтобы компенсировать меньшее давление. Изменить это должны в следующем году - за счет капремонта в подвале. Над снижением уровня гула уже работают.

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