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Общество | Зареченцы смогут платить за услуги ЖКХ онлайн

16.12.2019|09:06
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Единый расчетно-кассовый центр Заречного сообщил жителям закрытого города о появлении нового сервиса для клиентов, реализованного в партнерстве с компанией «ЖК.Онлайн» (входит в группу «Тинькофф»).

Теперь на сайте erkc-zato.ru пользователям доступна онлайн-оплата коммунальных услуг. Благодаря этому переводить нужные суммы по единому платежному документу можно не выходя из дома - с помощью пластиковой карты любого банка, без комиссии.

Данная услуга доступна для держателей карт международных платежных систем VISA и MasterCard, а также карт «МИР» (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, «МИР», эмитированные любым банком, расположенным на территории России).

Также коммунальные услуги можно оплатить с помощью Apple Pay и Google Pay. Все способы оплаты защищены сертифицированными технологиями 3D Secure: MasterCard SecureCode и Verified by VISA. Все это реализовано благодаря усилиям специалистов АО «ЕРКЦ» при поддержке сервиса онлайн-платежей CloudPayments.

ЕРКЦ был создан для совершенствования системы расчетов населения с поставщиками жилищно-коммунальных и других услуг.

Помимо начисления, сбора и учета платежей, их распределения по поставщикам, работы с неплательщиками и информационными базами, предприятие предоставляет услугу «паспортный стол».

Центр организовал в Заречном два комплексных пункта по работе с населением по принципу одного окна. Появление сервиса онлайн-оплаты услуг ЖКХ разгрузит их и значительно сэкономит время потребителей.

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