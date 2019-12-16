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Общество | Во «ВКонтакте» создадут страницу для коммунальных жалоб пензенцев

16.12.2019|10:48
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У жилищно-коммунальных служб Пензы может появиться собственный аккаунт в соцсети «ВКонтакте». С такой идеей выступила одна из жительниц города, а губернатор Иван Белозерцев поддержал ее идею.

«Девушка недавно во «ВКонтакте» хорошее предложение прислала. Дополнительных средств на это не надо – нужно желание», - сообщил глава региона участникам оперативного совещания в правительстве утром в понедельник, 16 декабря.

По словам пензячки, многие вопросы ЖКХ в Пензе (дороги, открытые люки, выброс мусора из окон) остаются нерешенными. Жители районов города пишут о них в разных группах в соцсети «ВКонтакте». Однако местная администрация и органы ЖКХ не успевают оперативно реагировать на эти жалобы.

«Прошу вас рассмотреть вопрос создания во «ВКонтакте» аккаунта «Пензенское ЖКХ». В этой группе власть сможет вести открытый диалог с жителями города. Также это поможет определить эффективность работы администрации, управления ЖКХ и государственной жилищной инспекции», - зачитал послание пензячки Белозерцев.

«Я согласен, нужно такой аккаунт завести. Я понимаю, что не все вопросы мы можем решить. Некоторые требуют подготовки проектно-сметной документации. Но есть те вопросы, которые должны решаться быстро, без больших затрат – например, очистка дорог и тротуаров, наведение порядка на внутридворовой территории», - привел пример губернатор.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|16.12.2019 11:10|

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