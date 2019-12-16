16.12.2019 | 09:40

В минувшую пятницу, 13 декабря, в ПГУАС прошло празднование 75-летия высшего строительного образования Пензенской области. За 75 лет Пензенский государственный университет архитектуры и строительства проделал огромный и значимый путь становления и развития, оставив свой след в истории страны.

С первых дней своего становления и по настоящее время созидательная работа вуза была направлена на укрепление социально-экономической сферы и строительной отрасли Пензы и России.

За этот период благодаря высокому профессионализму профессорско-преподавательского состава вуза были подготовлены востребованные специалисты различного профиля.

Выпускники университета занимали и занимают руководящие должности в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства области, Управлении капитального строительства Пензы, являются руководителями ведущих предприятий отрасли, главными специалистами строительных организаций города и области, а также других регионов.

Университет реализует образовательные программы разных уровней, обучает студентов по 16 направлениям подготовки бакалавриата, 1 специальности, 10 направлениям подготовки магистратуры, 16 специальностям в аспирантуре и докторантуре. На факультете дополнительного профессионального образования ведется обучение по 26 программам профессиональной переподготовки и 78 программам повышения квалификации.

Ежегодно учеными университета в интересах региона выполняются научно-исследовательские, инновационные и проектные работы.

ПГУАС активно участвует в развитии строительного комплекса, дорожного хозяйства, совершенствовании архитектурного облика города и региона, в проектировании, реконструкции и возведении уникальных сооружений в Пензенской области и России, одновременно решая важнейшие экологические проблемы.

Так, введены в эксплуатацию дворцы спорта «Буртасы» и «Олимпийский», киноконцертный зал «Пенза», СЗК «Дизель-Арена», Спасский кафедральный собор, жилые комплексы, торговые центры и многие другие объекты.

Уникальный метод реконструкции, разработанный учеными вуза, и мероприятия по восстановлению эксплуатационной способности строений позволили сохранить памятники архитектуры: здание аптеки на ул. Московской и возведенное в XVIII веке здание бывшего Законодательного собрания Пензенской губернии на ул. Кирова.

Сегодня ПГУАС является одним из ведущих образовательных, научных, культурных и спортивных центров как в регионе, так и в России. В учебном процессе широко используются инновационные технологии, многие из которых разработаны и внедрены в учебный процесс в результате творческих поисков педагогов университета.

Вуз располагает современной материально-технической базой, которая включает учебно-лабораторные корпуса, библиотеку с читальными залами, компьютерные классы, спортивные залы и ФОК, центр досуга и питания, санаторий-профилакторий, медпункт, студенческие общежития.

В университете делается все возможное для гармоничного развития студентов, воспитания из них не только нужных стране специалистов, но и достойных граждан России.