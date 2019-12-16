16.12.2019 | 12:56

Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 - регионального и муниципального уровней. Сейчас доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года на портале зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года - 21 млн человек.

По данным на декабрь 2019-го, в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получение водительского удостоверения (6 млн).

Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019-м - свыше 145 млн (по состоянию на декабрь).

В топ-10 регионов - лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет: по данным на начало декабря, зафиксировано более 56 млн транзакций на общую сумму свыше 58 млрд.

В Пензенской области число зарегистрированных превысило 764 тыс. человек. С 2010 года для получения госуслуг пензенцы подали более 1,5 млн заявлений, провели через портал почти 850 тыс. платежных операций на сумму свыше 789 млн рублей.

Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией - «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг - создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании - на странице сайта «Суперсервисы» уже доступно 15 прототипов.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».