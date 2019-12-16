16.12.2019 | 08:59

Пензенская область включена в перечень регионов, которые в 2020 году получат из федерального бюджета средства на софинансирование ежемесячных денежных выплат семьям в связи с рождением третьего или последующего ребенка.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего в перечень включены 75 субъектов страны. В 74 из них (в том числе в Пензенской области) величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения.

Распоряжение позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией в 2020 году продолжать поддерживать многодетные семьи, создавая условия для повышения рождаемости.

«Общий объем средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации», - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале Правительства РФ.

Точная сумма, которая будет направлена Пензенской области, в распоряжении не определена.