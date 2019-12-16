Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 дек 2019|09:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Общество | Пензенской области выделят средства на поддержку многодетных семей

16.12.2019|08:59
Печать

Пензенская область включена в перечень регионов, которые в 2020 году получат из федерального бюджета средства на софинансирование ежемесячных денежных выплат семьям в связи с рождением третьего или последующего ребенка.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего в перечень включены 75 субъектов страны. В 74 из них (в том числе в Пензенской области) величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения.

Распоряжение позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией в 2020 году продолжать поддерживать многодетные семьи, создавая условия для повышения рождаемости.

«Общий объем средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации», - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале Правительства РФ.

Точная сумма, которая будет направлена Пензенской области, в распоряжении не определена.

0
0
0
0
 
Гость|16.12.2019 09:14|

без ШУТА СКУЧНО СКУЧНО

Гость|16.12.2019 09:16|

Спят ишо господа.

Гость|16.12.2019 09:21|

Ждём надеемся и верим

Гость|16.12.2019 09:25|

В таких семьях никто не самоудовлетворяется. Как чуть сразу в бой. Так и выходит потом 3 детей. И ещё 7 на стороне.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте