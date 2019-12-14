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Общество | В Пензе планируют модернизировать лыжный стадион «Снежинка»

14.12.2019|14:18
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В субботу, 14 декабря, представители администрации Пензы устроили выезд на стадион «Снежинка», чтобы обсудить подготовку к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».

В 2019 году решено переместить массовый старт участников с нижней площадки в районе улицы Виражной на верхнюю часть стадиона, расположенную в лесу на Западной Поляне.

Как пояснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков, в массовом лыжном забеге участвует около трех тысяч человек, прежняя площадка уже не вмещает всех желающих.

Управление градостроительства и архитектуры разработало общую концепцию благоустройства. На верхней площадке разместятся лыжная база, стартовая площадка, велолыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием, гостевая парковка, спуски для катания на санках, ледянках, тюбингах.

У Виражной предполагается обустроить стартовую площадку и велолыжероллерную трассу, а также построить лыжную базу, установить трибуны и раздевалки.

По мнению главы администрации Пензы Андрея Лузгина, реализовывать проект необходимо поэтапно. Начать работу следует с обустройства навигации, чтобы лыжники жизни ориентировались в лесном массиве.

Далее, по его мнению, придет черед асфальтировать трассу, чтобы территория использовалась и зимой, и летом.

Обустроенная трасса станет привлекательной для мелкого и среднего бизнеса, подобно популярной у горожан Олимпийской аллее. Поэтому уже сейчас мэр поручил определить принадлежность прилегающих земельных участков и возможности привлечения инвесторов.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|14.12.2019 14:33|

Лет 10 уже планируют.

Гость|14.12.2019 14:55|

penzainform.ru писал(a):

Обустроенная трасса станет привлекательной для мелкого и среднего бизнеса

Гость|14.12.2019 14:58|

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли.

Гость|14.12.2019 14:59|

.Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью.

Имя: Гость
Комментарий:

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