14.12.2019 | 14:18

В субботу, 14 декабря, представители администрации Пензы устроили выезд на стадион «Снежинка», чтобы обсудить подготовку к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».

В 2019 году решено переместить массовый старт участников с нижней площадки в районе улицы Виражной на верхнюю часть стадиона, расположенную в лесу на Западной Поляне.

Как пояснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков, в массовом лыжном забеге участвует около трех тысяч человек, прежняя площадка уже не вмещает всех желающих.

Управление градостроительства и архитектуры разработало общую концепцию благоустройства. На верхней площадке разместятся лыжная база, стартовая площадка, велолыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием, гостевая парковка, спуски для катания на санках, ледянках, тюбингах.

У Виражной предполагается обустроить стартовую площадку и велолыжероллерную трассу, а также построить лыжную базу, установить трибуны и раздевалки.

По мнению главы администрации Пензы Андрея Лузгина, реализовывать проект необходимо поэтапно. Начать работу следует с обустройства навигации, чтобы лыжники жизни ориентировались в лесном массиве.

Далее, по его мнению, придет черед асфальтировать трассу, чтобы территория использовалась и зимой, и летом.

Обустроенная трасса станет привлекательной для мелкого и среднего бизнеса, подобно популярной у горожан Олимпийской аллее. Поэтому уже сейчас мэр поручил определить принадлежность прилегающих земельных участков и возможности привлечения инвесторов.