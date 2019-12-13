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Общество | ЖК «Созвездие» станет новым лицом Города Спутника

13.12.2019|16:25
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В Городе Спутнике идет строительство жилого комплекса, который станет новым лицом микрорайона, а возможно, и всего региона - ЖК «Созвездие».

«Это новый облик домов и новое лицо Города Спутника. Стильные 17- и 25-этажные дома в сдержанных бело-бежевых тонах с солидным темно-бордовым стилобатом и единым входом в жилой комплекс, 35 тысяч квадратных метров парковки на уровне первого этажа, над которой расположен благоустроенный двор. Это интересная тема в интересном месте», - рассказала о проекте главный архитектор Алевтина Чибирева.

Дома ЖК строятся по монолитно-каркасной технологии, это позволяет создавать улучшенные планировки и менять их по желанию покупателей. Можно даже объединить несколько квартир в одну.

Три верхних этажа будут полностью стеклянными от пола до потолка, поэтому из любой точки квартиры жители смогут наслаждаться прекрасными видами на набережную, фонтанный комплекс, озеро, тропу здоровья и сосновый лес за Сурой.

Уже скоро «Термодом» объявит о старте продаж первого дома в жилом комплексе «Созвездие». Прямо сейчас можно оставить заявку в отделе продаж и стать одним из первых счастливых обладателей квартир в новом ЖК.

Застройщик ЖК «Созвездие» на 1-м этапе является ООО СЗ «Созвездие». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте sozvezdie.me.

Офисы продаж холдинга «Термодом» расположены на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза) и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28-28-20.

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