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Общество | В Пензе назвали самую красивую студентку ПГУ

13.12.2019|18:17
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11 студенток Пензенского госуниверситета участвовали в финале конкурса «Мисс ПГУ - 2019».

Конкурс красоты и таланта в вузе проходил в 14-й раз. Состязались представительницы разных факультетов и институтов университета.

«Их ожидает дефиле-приветствие, спортивное дефиле, конкурс творческих визиток и финальное дефиле, то есть сегодня мы увидим всю красоту и грацию девушек, а на спорт и интеллект мы проверили их уже заранее.

Девушка должна быть красива, грациозна, она должна уметь подать себя, у нее должен быть яркий творческий номер, она должна быть талантлива и, естественно, обворожительна - покорить своей улыбкой», - рассказала организатор конкурса Кристина Злыднева.

Дарья Орлова учится на историко-филологическом факультете пединститута. Она и модель, и кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, так что в своих силах уверена.

«Самое главное - быть красивой телом и душой, быть ответственной и обращать внимание на всякие мелочи и детали, быть уверенной. Тогда победа - за тобой», - отметила девушка.

Чутье Дарью не подвело. Именно ее члены жюри назвали самой обаятельной и привлекательной. Девушка представит свой университет на областном конкурсе, в котором примут участие лучшие студентки всех пензенских вузов.

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Гость|13.12.2019 18:46|

А в труселях показ обязателен? Без него никак?

Гость|13.12.2019 18:53|

Страшна-как моя смерть,тоша

Гость|13.12.2019 19:08|

где прайс глянуть?

Гость|13.12.2019 19:12|

PNZRUN(отделение TRAIL) за Ульяну!

Гость|13.12.2019 19:17|

Гость писал(a):

А в труселях показ обязателен? Без него никак?
Ради этого все и затевалось

Имя: Гость
Комментарий:

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