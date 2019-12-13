13.12.2019 | 19:12

Медик в России - больше, чем медик. Вот и в Пензе к людям этого ремесла отношение особое. В драматическом театре состоялась торжественная церемония посвящения в профессию молодых специалистов.

Их ждет большое будущее на ниве пензенской медицины. Власть, нуждающаяся в здоровом населении, начала прибегать к стимулирующим мерам.

«Начиная с этого года мы выделили 50 миллионов по программе для приобретения квартир врачам. В течение семи лет по положению это будет как арендное, служебное жилье, а по истечении семи лет мы оформляем это жилье в собственность врачам, которым оно было выдано», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Все делается ради того, чтобы молодые медики ехали в районы области, где специалистов остро не хватает.

«Когда я выбирал место работы, по программе поддержки молодых специалистов мне предложили выделить миллион и квартиру. Приехал, посмотрел условия работы, мне многое понравилось, начал работать, коллектив дружный», - рассказал врач - травматолог-ортопед Сердобской межрайонной больницы Илья Щербаков.

И вот доктор в числе 15 таких же, как и он, начинающих врачей получил ключи от дома.

Материальный стимул, конечно, хорошо, но важнее всего клятва Гиппократа.

«Спасибо вам, что выбрали профессию трудную, тяжелую, но очень благодарную - профессию врача. До скорых встреч в стенах лечебных учреждений!» - отметил Александр Никишин.