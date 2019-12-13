Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.71  |  $  63.52

Общество | В Пензе молодым врачам области вручили ключи от домов

13.12.2019|19:12
Печать

Медик в России - больше, чем медик. Вот и в Пензе к людям этого ремесла отношение особое. В драматическом театре состоялась торжественная церемония посвящения в профессию молодых специалистов.

Их ждет большое будущее на ниве пензенской медицины. Власть, нуждающаяся в здоровом населении, начала прибегать к стимулирующим мерам.

«Начиная с этого года мы выделили 50 миллионов по программе для приобретения квартир врачам. В течение семи лет по положению это будет как арендное, служебное жилье, а по истечении семи лет мы оформляем это жилье в собственность врачам, которым оно было выдано», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Все делается ради того, чтобы молодые медики ехали в районы области, где специалистов остро не хватает.

«Когда я выбирал место работы, по программе поддержки молодых специалистов мне предложили выделить миллион и квартиру. Приехал, посмотрел условия работы, мне многое понравилось, начал работать, коллектив дружный», - рассказал врач - травматолог-ортопед Сердобской межрайонной больницы Илья Щербаков.

И вот доктор в числе 15 таких же, как и он, начинающих врачей получил ключи от дома.

Материальный стимул, конечно, хорошо, но важнее всего клятва Гиппократа.

«Спасибо вам, что выбрали профессию трудную, тяжелую, но очень благодарную - профессию врача. До скорых встреч в стенах лечебных учреждений!» - отметил Александр Никишин.

0
0
0
0
 
Гость|13.12.2019 19:34|

А раньше не хватала ума? Давно надо не милионом одним заманивать а несколькоками миллионами,чтобы действительно молодые специалисты обживались на селе,заводили семьи и не стремились покидать свои места.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте