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Общество | Пензенскому педагогическому институту исполнилось 80 лет

13.12.2019|18:58
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Дружеская атмосфера царила в педагогическом институте имени В. Г. Белинского. Юбилей вуза - 80 лет - собрались отпраздновать преподаватели, ветераны, студенты и выпускники. Теплыми искренними объятиями они встречали друг друга.

Участником события стал и бывший корреспондент 11 канала, а теперь известный российский журналист Евгений Рожков, который в 90-х именно здесь грыз гранит науки.

«Из меня вуз сделал человека, я в этом уверен, и я еще убежден в том, что выпускник физмата, именно физмата, может заниматься в жизни, чем угодно, потому что он прошел все: школу жизни, школу науки, школу экспериментов, школу отношений», - отметил выпускник физико-математического факультета.

История одного из лучших учебных заведений региона началась в 1939 году, когда в Пензе был создан учительский институт. 60 лет вместе с ним провел профессор, кандидат филологических наук Иван Федорович Шувалов, на чьих глазах шло развитие педагогического вуза.

«В 50-е годы это было небольшое провинциальное, можно сказать захудалое, учебное заведение. За 20-30 лет до конца 90-х годов он превратился в передовое высшее учебное заведение», - рассказал он.

Преподаватели, сотрудники и студенты вуза на праздничном вечере были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Официальную часть продолжил концерт.

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Гость|13.12.2019 19:23|

Не надо ля ля нам втирать. Его не существует уже который год.

Гость|13.12.2019 19:40|

Гость писал(a):

Не надо ля ля нам втирать. Его не существует уже который год.
Университета не существует, а институт еще чахнет

Гость|13.12.2019 19:46|

ля ля не надо, как юридическое лицо уже не первый год не существует.

Имя: Гость
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