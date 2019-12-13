13.12.2019 | 11:29

Девять школьников из Пензенской области принимают участие в зимнем фестивале Российского движения школьников, который открылся в Москве в пятницу, 13 декабря.

На фестиваль съехались около двух тысяч человек из 85 регионов страны. Пензенскую область представляют Юлия Акжанова (Тамала), Никита Астаев (Заречный), Полина Мыскина (Никольск), Анастасия Нещеглотова (Пенза), Мария Подлесных (Пенза), Алина Самочкина (п. Мичуринский Пензенского района), Алексей Скворцов (Пенза), Ольга Храмова (с. Пригородное Сердобского района) и Полина Шабарина (Мокшан).

Делегацию сопровождает учитель мичуринской школы Мария Зиновьева.

Школьников ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, встречи с известными людьми, экскурсия по Москве и даже возможность поболеть за российских хоккеистов на матче с Чехией.

Кроме того, подростки создадут 850-метровую бумажную гирлянду. Она будет занесена в Книгу рекордов России и на церемонии закрытия фестиваля торжественно передана представителю Рязани (Новогодней столицы России - 2020).

«Завершится ежегодный зимний Фестиваль РДШ 15 декабря грандиозным шоу. На закрытии пройдет награждение победителей всероссийских конкурсов «Лига вожатых» и «Лидеры XXI века». Завершающим аккордом главного события года станет большой полуторачасовой концерт артистов Black Star», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.