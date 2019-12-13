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Общество | Никольчанин выплатил долг сыну, опасаясь уголовного наказания

13.12.2019|13:37
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В Никольском районе вынесли приговор местному жителю, накопившему долг по алиментам перед несовершеннолетним сыном.

С февраля 2015 года мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть своего заработка, однако неоднократно без уважительной причины уклонялся от исполнения своих обязанностей.

За это суд уже привлекал его к административной ответственности, назначив наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов, которое он отбыл 9 августа 2019 года.

Однако и после этого отец на путь исправления не встал. Мужчина решил вообще не устраиваться на работу официально и за два с половиной месяца так и не обратился в центр занятости населения.

Общая задолженность перед сыном достигла 76 549 рублей. Когда за уклонение от уплаты алиментов никольчанина решили привлечь к уголовной ответственности, он перевел ребенку часть суммы.

В итоге его приговорили к исправительным работам на полгода с удержанием 10% заработка в доход государства, сообщили в Никольском районном суде.

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