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Общество | «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил для пензенцев праздничную акцию

13.12.2019|14:57
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Коллектив пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте зимней праздничной акции «В Новый год - без долгов!». Стать ее участником может любой клиент, который выполнит ряд условий.

«Чтобы получить улыбку фортуны и приятные подарки от нашей компании, необходимо оплатить квитанцию за ноябрь и авансовую за декабрь до 29 декабря 2019 года. Сумма авансового платежа будет учтена при выставлении окончательного платежного документа за декабрь», - пояснила руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Шорникова.

То есть при расчете в январе 2020 года.

Эту акцию руководство «ЭнергосбыТ Плюс» проводит во второй раз. В первой приняли участие более 12 тысяч клиентов. Победителями стали 36 счастливчиков. Они получили от компании приятные и полезные презенты.

«Подробная информация указана в платежном документе и на нашем сайте www.penza.esplus.ru. Встречайте Новый год без долгов!» - отметила Екатерина Шорникова.

Уже совсем скоро жители Пензы получат квитанции за ноябрь и авансовые счета за декабрь. Кроме того, всем, кто захочет по-настоящему войти в Новый год без долгов и оплатить задолженность, спишут пени.

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