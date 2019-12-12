12.12.2019 | 09:42

В Пензенской области в суд направлен иск о лишении наркомана водительских прав.

Нарушение законодательства выявил Пензенский транспортный прокурор при изучении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ на объектах транспорта.

Оказалось, житель г. Сердобска, осужденный по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), страдающий наркоманией и нуждающийся в медицинском лечении, имеет водительское удостоверение.

«Управляя транспортным средством, фигурант уголовного дела может создать угрозу безопасности участников дорожного движения, их жизни и здоровью», - пояснили представители транспортной прокуратуры.

В связи с этим надзорное ведомство направило в суд иск о лишении мужчина прав управления транспортными средствами. Его рассмотрение находится на контроле.