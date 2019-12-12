12.12.2019 | 17:56

У основного закона страны на самом деле несколько дней рождения, хотя главным считается 12 декабря 1993 года. Однако еще в 1906-м был создан российский парламент и империя обрела первую конституцию. А потом началась череда политических преобразований.

«В течение всего советского периода принимались в первую очередь основные законы СССР в целом, то есть сначала Советской России (в 18-м году), затем в 24-м году, и потом в 36-м и 77-м принимали основной закон - Конституцию СССР. А спустя год принимались также основные законы - конституции всех союзных республик», - рассказала доктор исторических наук Ольга Сухова.

В истории России 1993-й - год политического слома и смены режима. В стране прошло всенародное голосование. День референдума и стали считать Днем Конституции, существующей по сей день.

«Явка избирателей была очень низка, большинство проголосовало, но из тех, кто пришел на избирательные участки. То есть мы не можем говорить, что это было мнение всех избирателей, но это такая уже новая норма для нашего государства. В условиях острейшего политического кризиса нужно было принимать решение», - пояснила Ольга Сухова.

Конституция - это формальный каркас правовой системы любой страны, хотя временами в него могут вноситься изменения. Один из самых старых и незыблемых - основной закон США.

«Американская конституция жесткая, возможность ее изменений чрезвычайно ограниченна. Но вместе с тем есть понятие живой конституции, то есть целый ряд институтов - например, администрация президента возникла при Рузвельте, ее сначала не было, - и доктрина подразумеваемых полномочий. Немножко утрируя: американская конституция позволяет государству делать все, что оно хочет, - вот в чем ее преимущество», - отметил доктор исторических наук Владимир Шувалов.

День Конституции Российской Федерации в Пензе широко не отмечался.