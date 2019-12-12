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Общество | В Пензе определили самую интеллектуальную семью

12.12.2019|19:05
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Самые настоящие семейные сцены: родители и дети раскрывали увлечения и традиции своей ячейки общества. К презентации подошли творчески, потому что иначе не могут. И нельзя, поскольку таковы условия областного конкурса «Мама, папа, я - интеллектуальная семья».

На площадке встретились семь команд - победители зонального этапа состязания.

Козины - представители Пензы. У них принято быть активными и разносторонними. Например, супруга Ирина, учитель-логопед, в этом году стала призером конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года».

«По образованию я инженер. Так получилось, что сейчас являюсь членом Российского союза писателей, пишу очень много различной литературы - униграфоман, скажем так, а именно писатель и поэт. Федор у нас спортсмен, музыкант, эколог, молодой ученый-исследователь. Не отстает от него и Гриша - занимается также проблемами природы и проблемами здоровьесбережения, играет в настольный теннис», - похвастался глава семьи Михаил Козин.

Конкурс состоял из трех туров. После самопрезентации пришел черед интеллектуального боя и конструирования башни из подручных материалов. Команды должны были проявить творчество, сообразительность, эрудицию и сплоченность.

Такое семейное соревнование в регионе провели во второй раз.

«Посмотрели, какие способности у семей, и, естественно, усложнили задания. По сути они остались те же, но изменилось содержание», - сообщила директор центра дополнительного образования института регионального развития области Оксана Сенькина.

В качестве судей выступили представители пензенской системы образования.

В итоге первое место заняла семья Захаровых из Кузнецка. Вторыми стали Козины. А третье место разделили Шлихтеры из Заречного и Бычковы из Колышлейского района.

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Гость|12.12.2019 19:26|

penzainform.ru писал(a):

Шлихтеры из Заречного
Они должны быть первыми...

Имя: Гость
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