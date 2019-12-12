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Общество | Пензенец отсудил более 85 000 рублей за залитую квартиру

12.12.2019|16:04
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Во вторник, 10 декабря, вступило в силу судебное решение в отношении пензенского ООО «Сервисная компания «Лидер». С обслуживающей организации взыскана крупная сумма в пользу горожанина, подавшего иск.

6 марта квартиру жителя улицы Циолковского затопило из-за протечки крыши. Вода повредила потолки и стены в двух комнатах и кухне. Ремонт обошелся горожанину в 35 310 рублей.

Пензенец решил, что компания «Лидер», обслуживающая дом, должна понести ответственность за залитую из-за дырявой крыши квартиру. Коммунальщики не сочли нужным удовлетворить требования горожанина, и тот обратился в суд.

В судебном заседании представитель компании привел аргумент в свою защиту. По его словам, очистить кровлю от снега в начале марта было невозможно из-за отсутствия у компании средств.

В итоге суд взыскал с СК «Лидер» в пользу пострадавшего пензенца стоимость ремонта, а помимо этого еще около 50 000 рублей - неустойку, оплату услуг эксперта и представителя, компенсацию морального вреда и штраф.

«Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегией по гражданским делам оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|12.12.2019 16:50|

ну теперь пускай попробует взыскать, хе-хе.. умный блин.

Гость|12.12.2019 17:00|

Тут жрец одной из сект смог за нанопыль с соседей отсудить.

Имя: Гость
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