11.12.2019 | 11:30

19-летний студент пензенского колледжа стал победителем международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Более 22 000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из России, а также стран - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) и стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки) представили на суд жюри свои работы.

«По решению конкурсной комиссии победителем национального этапа конкурса в номинации «Лучший плакат» стал студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александр Юдин с работой «Коррупцию побеждают люди», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Работа молодого пензенца стала лучшей и на международном этапе конкурса. Ей присудили первое место.

В понедельник, 9 декабря, Александра пригласили в Генеральную прокуратуру в Москве, где Юрий Чайка лично вручил ему почетный приз за победу.

«Результаты конкурса и работы победителей можно увидеть на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации», - добавила Светлана Артамонова.