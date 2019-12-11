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Общество | Пензенец победил в международном конкурсе антикоррупционной рекламы

11.12.2019|11:30
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19-летний студент пензенского колледжа стал победителем международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Более 22 000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из России, а также стран - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) и стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки) представили на суд жюри свои работы.

«По решению конкурсной комиссии победителем национального этапа конкурса в номинации «Лучший плакат» стал студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александр Юдин с работой «Коррупцию побеждают люди», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Работа молодого пензенца стала лучшей и на международном этапе конкурса. Ей присудили первое место.

В понедельник, 9 декабря, Александра пригласили в Генеральную прокуратуру в Москве, где Юрий Чайка лично вручил ему почетный приз за победу.

«Результаты конкурса и работы победителей можно увидеть на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации», - добавила Светлана Артамонова.

Источник — фото Прокуратуры Пензенской области
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Гость|11.12.2019 11:42|

Я так и думал.. медсестра и шоколадка... первый приз, однозначно!

Гость|11.12.2019 11:54|

А борьбу с коррупцией надо рекламировать? Сколько в раше идиотов...

Гость|11.12.2019 12:02|

Гость писал(a):

А борьбу с коррупцией надо рекламировать? Сколько в раше идиотов...
Это значит пчёлы против мёда?

Гость|11.12.2019 12:50|

Получается мы коррупцию уже победили? Или как?

Гость|11.12.2019 13:00|

Плакаты-это ,конечно,хорошо.

Только вот по уровню корруции мы даже обошли Украину,про коррупцию в которой нам вешают лапшу на главных каналах и находимся в списке самых коррумпированных стран(Афганистан,Ливан,Ливия и т.д)

ЭТОТ КОНКУРС-Очередная,никому ненужная хрень!

Гость|11.12.2019 13:12|

Коррупция? Нет, не слышали!

Гость|11.12.2019 13:31|

Гость писал(a):

Гость|11.12.2019 13:12|

Коррупция? Нет, не слышали!

Сагласин... Тока духовностью слехка "потягивает". Но эт ничо, привыкли...

Гость|11.12.2019 15:23|

Гость писал(a):

Получается мы коррупцию уже победили? Или как?
Или как.

Гость|11.12.2019 16:18|

Крупные коррупционеры борются с мелкими коррупционерами с помощью рекламы.

Гость|11.12.2019 16:26|

penzainform.ru писал(a):

Лучший плакат» стал студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александр Юдин с работой «Коррупцию побеждают люди», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Ржали всем комитетом.Начальник слёзы вытирал 500 евровыми купюрами.

Имя: Гость
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