В Сердобске наказали 36-летнюю сельчанку, отказавшуюся открывать дверь судебным приставам.
Женщина игнорировала оплату счетов за коммунальные услуги и в итоге задолжала более 15 000 рублей. В отношении сельчанки служители закона возбудили исполнительное производство, о чем поставили ее в известность.
«В целях проверки имущественного положения неплательщицы судебные приставы-исполнители прибыли по ее адресу, но должница не впустила работников службы в дом, чем воспрепятствовала их законной деятельности. На предупреждения о привлечении к ответственности она не реагировала», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Сердобского городского суда.
Действия женщины служители Фемиды классифицировали как административное правонарушение и приговорили ее к уплате штрафа в 1 000 рублей.