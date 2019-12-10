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Общество | Жительница Сердобского района не открыла дверь приставам и поплатилась

10.12.2019|12:59
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В Сердобске наказали 36-летнюю сельчанку, отказавшуюся открывать дверь судебным приставам.

Женщина игнорировала оплату счетов за коммунальные услуги и в итоге задолжала более 15 000 рублей. В отношении сельчанки служители закона возбудили исполнительное производство, о чем поставили ее в известность.

«В целях проверки имущественного положения неплательщицы судебные приставы-исполнители прибыли по ее адресу, но должница не впустила работников службы в дом, чем воспрепятствовала их законной деятельности. На предупреждения о привлечении к ответственности она не реагировала», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Сердобского городского суда.

Действия женщины служители Фемиды классифицировали как административное правонарушение и приговорили ее к уплате штрафа в 1 000 рублей.

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